طرح داربستی کردن باغات انگور تاکستان اجرا شد

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اختصاص این میزان اعتبار تاکنون 70 هکتار از باغات انگور این شهرستان اصلاح و به روش ایستاده تبدیل شده است.



وی به مزایای داربستی کردن باغات انگور اشاره کرد و افزود: در این روش بوته های انگور که به روش جوی و پشته کاشته شده بر روی سیمهای داربست هدایت می شود که علاوه بر افزایش مقدار محصول بر اثر بهره مندی از نور خورشید کیفیت و مرغوبیت محصول افزایش می یابد و از آسیب بارندگی های زود هنگام نیز در امان خواهد ماند.



اسماعیلی تصریح کرد: با اجرای این طرح ضمن افزایش ضریب مکانیزاسیون در باغات، عملکرد در واحد سطح نیز به میزان 81 درصد نسبت به روش سنتی ارتقا یافته و هزینه های تولید نیز در روش ایستاده تا 45 درصد مشابه روش سنتی کاهش پیدا می کند.

وی گفت: با داربستی کردن باغات انگور و استفادهد از روشهای جدید برداشت محصول نیز به سهولت انجام خواهد شد و هزینه کارگری کاهش می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان در ادامه به اجرای آبیاری تحت فشار در این باغات اشاره کرد و گفت: بیش از300 هکتار از این باغات به روش قطره ای آبیاری می شود که علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آن موجب سهولت در آبیاری و مرغوبیت محصول تولیدی خواهد شد.

شهرستان تاکستان با داشتن 25 هزار هکتار باغ انگور رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت انگور را در بین شهرستان های کشور به خود اختصاص داده است.