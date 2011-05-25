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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

چاپ پنجم «اسرائیلیات و تاثیر آن بر داستان‌های انبیا» منتشر شد

چاپ پنجم «اسرائیلیات و تاثیر آن بر داستان‌های انبیا» منتشر شد

کتاب «اسرائیلیات و تاثیر آن بر داستان‌های انبیاء در تفاسیر قرآن» اثر حمیدمحمد قاسمی توسط انتشارات سروش به چاپ پنجم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسرائیلیات یکی از مباحث مهم در حوزه فرهنگ اسلامی است که برخی مفسران و محدثان  آن را به تمام اخبار بی‌اساس اطلاق کرده‌اند که دشمنان اسلام اعم از یهود و سایرین آنها را با سوءنیت و غرض‌ورزی جعل کرده و برای فاسد کردن عقاید مسلمانان وارد تفاسیر و احادیث کرده‌اند.

این اثر ضمن تعریف اسرائیلیات و مصادر آن، تاریخچه مختصری از اسرائیلیات ارائه می‌دهد و سپس به عوامل و زمینه‌هایی که باعث نفوذ اسرائیلیات  به تفاسیر شده، اشاره دارد.

نویسنده در ابتدای کتاب واژه «اسرائیلیات» را از منظر لغت و اصطلاح، شرح کرده و معانى مختلفى را که براى لفظ اسرائیلیات متصور و مورد استعمال بوده، توضیح داده است. وى در مبحث دوم، به توضیح و تعریف مصادر اسرائیلیات پرداخته و ضمن معرفى کتب تحریف شده یهود و نصارا، نقش اساطیر و افسانه‏هاى سایر اقوام را در این کتب، تبیین کرده و تاریخچه ورود خرافات در این منابع را بازگو کرده است.

معرفی معروف‏ترین مروجان اسرائیلیات در جامعه اسلامى (از قبیل: کعب‏الأحبار، تمیم دارى، عبداللَّه بن سلّام، وهْب بن منبّه، ابوهریره و عبداللَّه بن عمرو بن عاص) و شرح حال مختصرى از هر کدام از آنها بخش دیگر کتاب را به خود اختصاص داده است.

نویسنده، فصل سوم را به معرفى مدافعان اسلام راستین و نقش برجسته آنها در مقابله با اسرائیلیات و مرّجان آن اختصاص داده و ضمن بیان موضع پیامبرصلى الله علیه وآله و امیر مؤمنان و سایر ائمه اطهار در قبال اسرائیلیات، نقش شیعیان را در مبارزه با اسرائیلیات و تاثیر این مبارزات را در روند احکام اسلام راستین، توضیح مى‏دهد.

 کتاب «اسرائیلیات و تاثیر آن بر داستان‌های انبیاء در تفاسیر قرآن» در 537 صفحه، دو هزار نسخه و با قیمت 12هزار تومان توسط انتشارات سروش وارد بازار نشر شده است.
 

کد مطلب 1320653

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