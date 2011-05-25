به گزارش خبرنگار مهر، اسرائیلیات یکی از مباحث مهم در حوزه فرهنگ اسلامی است که برخی مفسران و محدثان آن را به تمام اخبار بی‌اساس اطلاق کرده‌اند که دشمنان اسلام اعم از یهود و سایرین آنها را با سوءنیت و غرض‌ورزی جعل کرده و برای فاسد کردن عقاید مسلمانان وارد تفاسیر و احادیث کرده‌اند.

این اثر ضمن تعریف اسرائیلیات و مصادر آن، تاریخچه مختصری از اسرائیلیات ارائه می‌دهد و سپس به عوامل و زمینه‌هایی که باعث نفوذ اسرائیلیات به تفاسیر شده، اشاره دارد.

نویسنده در ابتدای کتاب واژه «اسرائیلیات» را از منظر لغت و اصطلاح، شرح کرده و معانى مختلفى را که براى لفظ اسرائیلیات متصور و مورد استعمال بوده، توضیح داده است. وى در مبحث دوم، به توضیح و تعریف مصادر اسرائیلیات پرداخته و ضمن معرفى کتب تحریف شده یهود و نصارا، نقش اساطیر و افسانه‏هاى سایر اقوام را در این کتب، تبیین کرده و تاریخچه ورود خرافات در این منابع را بازگو کرده است.

معرفی معروف‏ترین مروجان اسرائیلیات در جامعه اسلامى (از قبیل: کعب‏الأحبار، تمیم دارى، عبداللَّه بن سلّام، وهْب بن منبّه، ابوهریره و عبداللَّه بن عمرو بن عاص) و شرح حال مختصرى از هر کدام از آنها بخش دیگر کتاب را به خود اختصاص داده است.

نویسنده، فصل سوم را به معرفى مدافعان اسلام راستین و نقش برجسته آنها در مقابله با اسرائیلیات و مرّجان آن اختصاص داده و ضمن بیان موضع پیامبرصلى الله علیه وآله و امیر مؤمنان و سایر ائمه اطهار در قبال اسرائیلیات، نقش شیعیان را در مبارزه با اسرائیلیات و تاثیر این مبارزات را در روند احکام اسلام راستین، توضیح مى‏دهد.

کتاب «اسرائیلیات و تاثیر آن بر داستان‌های انبیاء در تفاسیر قرآن» در 537 صفحه، دو هزار نسخه و با قیمت 12هزار تومان توسط انتشارات سروش وارد بازار نشر شده است.

