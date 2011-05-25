به گزارش خبرنگار مهر، محمد طریک پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این مدیریت افزود: از مزایای این روش کشت ضمن داشتن تراکم مناسب بوته در واحد سطح، سرعت عمل و صرفه جویی در مصرف بذر سبب کاهش هزینه تولید حداقل به میزان 40 درصد می شود.

وی اظهار داشت: عمده خریداران دستگاه نشاء ساکن روستای یساقی هستند و با توجه به اینکه سطح کشت شده این محصول در آن روستا به میزان هزار و 200 هکتار است و حداقل 70 درصد از سطوح کشت به روش مکانیزه صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار و حمایتهای لازم، سطح کشت این محصول به روش مکانیزه در سایر مناطق شهرستان قابل توسعه و گسترش است.

طریک افزود: با توجه به بالا بودن هزینه تولید برنج به روش سنتی و کمبود نیروی انسانی و با عنایت به ترویج و توسعه کشت مکانیزه این محصول از طریق آموزش های ترویجی و بازدیدهای علمی از مزارع مکانیزه کشت شده در طی سالهای اخیر کشت این محصول به روش مکانیزه در منطقه کردکوی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

مسئول زراعت شهرستان کردکوی گفت: در حال حاضر تعداد 17 نفر از کشاورزان منطقه اقدام به خرید دستگاه نشاکار برنج کرده و مشغول کشت برنج به روش مکانیزه هستند.

وی گفت: به منظور توسعه و ترویج کشت مکانیزه 9 هزار جعبه سینی نشاء به صورت رایگان بین صاحبان دستگاه های مکانیزه توزیع شده است.