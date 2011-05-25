جزئیات توافق مالیاتی با اصناف/ 485 هزار تومان؛ سقف معافیت مالیاتی حقوق

به گزارش خبرنگار مهر علی عسکری امروز در نشستی خبری در خصوص توافق با اصناف گفت: امسال درخصوص مشاغل بند الف اگر کسانی حداقل 15 درصد رشد نسبت به سال قبل دارند می توانند از شرایط خوداظهاری برخوردار شوند، اگر زیر 15 درصد باشد مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 12 درصد اظهارنامه های مودیان بند الف و ب از طریق نمونه گیری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: برای مودیان بند الف و ب اصل بر خوداظهاری خواهد بود.

وی از چاپ، آماده شدن و توزیع اظهارنامه های مالیاتی از هفته آینده در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد و افزود: اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 89 از هم اکنون آماده ارائه به مودیان است. در ضمن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از اول امسال 4 درصد است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای توافق امسال با اصناف از تیرماه گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: شورای اصناف کشور و نمایندگان کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی در هفته گذشته برای نحوه وصول مالیات عملکرد 89 با سازمان امور مالیاتی کشور توافق کردند.

وی افزود: صاحبان وسایط نقلیه عمومی در سال جاری دیگر دغدغه های برخورداری از معافیت مالیاتی در سال قبل را نخواهند داشت، اما لازم است نسبت به ارائه اظهارنامه های مالیاتی خود اقدام نمایند.

عسکری اعلام کرد: امسال در مورد مشاغل بند ج 15 درصد نسبت به رقم قطعی عملکرد سال قبل افزایش خواهد یافت و تنها 4 درصد اظهارنامه ها از طریق نمونه گیری رسیدگی خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درج کد ملی و کد پستی در اظهارنامه های امسال مودیان را الزامی دانست و افزود: اگر امسال اظهارنامه الکترونیکی ارائه شود، 30 درصد نقد و 70 درصد تقسیط می شود و اگر به صورت کاغذی ارائه شود 40 درصد مالیات نقد و 60 درصد باقیمانده تقسیط خواهد شد.

وی تاکید کرد: کسانی که تا سال 88 بدهی دارند و بدهی خود را پرداخت نکرده اند تا پایان شهریور امسال مهلت دارند نسبت به تعیین تکلیف مالیات های قبلی خود اقدام نمایند.

عسکری رشد از رشد 40 درصدی وصول مالیاتهای مستقیم تا پایان اردیبهشت 90 خبر داد و بر رشد 12 درصدی وصول مالیات بر ارزش افزوده در مرحله اخیر اجرای این قانون تاکید کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر فراهم آمدن امکان ارائه اظهارنامه الکترونیکی مودیان از طریق سایت سازمان تاکید و ابراز امیدواری کرد با توجه به توافق زودهنگام سال جاری سازمان امور مالیاتی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی سراسر کشور امسال مودیان مالیاتی در انجام تکالیف قانونی خود با هیچ مشکلی روبرو نشوند.

وی با بیان اینکه امسال حقوق بگیران تا سقف 485 هزار تومان از مالیات معاف اند، گفت: مجموع درآمد حقوق بگیران امسال تا سقف 5 میلیون و 820 تومان در سال از مالیات معاف خواهند بود.

عسکری همچنین معافیت مالیاتی ماهانه حقوق بگیران را 485 هزار تومان اعلام کرد و به بررسی جدی راهکارهای وصول معوقات مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در سال جاری به عنوان برنامه جدی نظام مالیاتی در سال جاری تاکید کرد.