به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در بازی پایانی دومین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه امروز چهارشنبه در چانگ وون کره جنوبی با نتیجه 4 بر صفر تایلند را برد. گل های ایران در این دیدار را ایمان محبی (2گل )، مصطفی حیدری و علی اصغر محبوبی به ثمر رساندند.



ایران پیش از این در دیدارهای مقدماتی هند را 14 بر صفر و استرالیا را 4 بر یک شکست داده بود. این تیم مقابل تایلند با نتیجه 6 بر یک به پیروزی رسیده بود. تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در نیمه نهایی کره جنوبی را نیز با نتیجه 3 بر صفر از پیش رو برداشته بود و در نهایت در دیدار پایانی بار دیگر مقابل تایلند پیروز شد. در دیدار رده‌بندی مسابقات نیز کره جنوبی با نتیجه 2 بر صفر ژاپن را برد و مقام سوم را به خود اختصاص داد.



تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران جمعه ساعت 10:25 از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران می‌شود.