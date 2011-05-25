تمسک عملی به سیره فاطمه (س) مشکلات جامعه را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه قرآن و عترت کانون شهید جمران ابرکوه ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)، بانوی بزرگ اسلام را جلوه کامل عترت خواند.
وی بیان داشت: حضرت زهرا (س) حلقه اتصال بین قرآن و عترت و هسته مرکزی عترت و اهل بیت (ع) است.
حسینی عنوان کرد: به طور قطع تمسک عملی به سیره این بانوی بزرگ جهان اسلام، راهکار حل مشکلات جامعه است.
وی به بانوان توصیه کرد که کودکان را با سیره این الگوی بزرگ آشنا کنند و یقین داشته باشند که با این کار، خیر دنیا و آخرت را بهره فرزندان خود خواهند کرد.
حسینی با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه نتیجه الگوبرداری از انقلاب اسلامی است، الگوی ایران اسلامی را نیز تمسک جستن به سیره پیامبر (ص) و امامان به حق شیعه دانست.
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