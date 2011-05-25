تمسک عملی به سیره فاطمه (س) مشکلات جامعه را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سیدابراهیم حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه قرآن و عترت کانون شهید جمران ابرکوه ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)، بانوی بزرگ اسلام را جلوه کامل عترت خواند.

وی بیان داشت: حضرت زهرا (س) حلقه اتصال بین قرآن و عترت و هسته مرکزی عترت و اهل بیت (ع) است .

حسینی عنوان کرد: به طور قطع تمسک عملی به سیره این بانوی بزرگ جهان اسلام، راهکار حل مشکلات جامعه است .

وی به بانوان توصیه کرد که کودکان را با سیره این الگوی بزرگ آشنا کنند و یقین داشته باشند که با این کار، خیر دنیا و آخرت را بهره فرزندان خود خواهند کرد .