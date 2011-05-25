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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

تمسک عملی به سیره فاطمه (س) مشکلات جامعه را حل می کند

تمسک عملی به سیره فاطمه (س) مشکلات جامعه را حل می کند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه با تاکید بر الگوگیری از سیره زندگی ائمه اطهار (ع) گفت: تمسک عملی به سیره ائمه به ویژه حضرت فاطمه (س) حلال مشکلات جامعه امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سیدابراهیم حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه قرآن و عترت کانون شهید جمران ابرکوه ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)، بانوی بزرگ اسلام را جلوه کامل عترت خواند.

وی بیان داشت: حضرت زهرا (س) حلقه اتصال بین قرآن و عترت و هسته مرکزی عترت و اهل بیت (ع) است.

حسینی عنوان کرد: به طور قطع تمسک عملی به سیره این بانوی بزرگ جهان اسلام، راهکار حل مشکلات جامعه است.

وی به بانوان توصیه کرد که کودکان را با سیره این الگوی بزرگ آشنا کنند و یقین داشته باشند که با این کار، خیر دنیا و آخرت را بهره فرزندان خود خواهند کرد.

حسینی با بیان اینکه بیداری اسلامی در منطقه نتیجه الگوبرداری از انقلاب اسلامی است، الگوی ایران اسلامی را نیز تمسک جستن به سیره پیامبر (ص) و امامان به حق شیعه دانست.

کد مطلب 1320681

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