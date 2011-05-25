به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین جلسه دوره جدید نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، فیلم "اصل کپی برابر اصل" به نمایش در می‌آید.

"اصل کپی برابر اصل" به کارگردانی حمیده رضوی به پشت صحنه فیلم "کپی برابر اصل" ساخته عباس کیارستمی می‌پردازد. این مستند روز دوشنبه 9 خرداد‌ماه ساعت 18 در سالن نمایش خانه سینما به روی پرده می‌رود و پس از آن نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان برگزار خواهد شد.

نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، ساعت 18 روزهای دوشنبه در تالار سیف‌الله داد در خانه سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 23 برگزار می‌شود.