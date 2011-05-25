به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عشقی فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: در ادامه ثبت آثار دفاع مقدس خوزستان همزمان با روز مقاومت، ایثار و پیروزی و در ایام فرخنده میلاد حضرت فاطمه (س) بیمارستان زیرزمینی یازهرا(س)دزفول به عنوان چهل و پنجمین اثر دفاع مقدس با شماره 155 در ردیف آثار ملی دفاع مقدس کشور قرار گرفت.

وی افزود: به دلیل حملات هوایی و موشکی متعدد دشمن بعثی به شهر مقاوم دزفول بیمارستان زیرزمینی به منظور تأمین سلامت کادر درمانی و بیماران و مجروحان حملات هوایی و موشکی دزفول و همچنین مجروحین خطوط مقدم جبهه شمالی خوزستان در سال 65 احداث شد.

عشقی یادآور شد: این بیمارستان در مساحتی قریب به 5 هزار متر مربع و در عمق ده متری زمین و با قطعات پیش ساخته بتنی و مقاوم توسط قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا(ص) ساخته شد.

فرمانده قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس در پایان گفت: در بخشهای جراحی- اتاق عمل، رادیولوژی- آزمایشگاه داروخانه و زنان و زایمان و اسکان همراهان بیماران از خدمات و اقدامات انجام شده بود. هم اکنون از این اثر دفاع مقدس به عنوان نمایشگاه دائمی طلایه داران عرصه سلامت و جلوه های مقاومت و ایثار در بهداشت و درمان دزفول استفاده می شود.

