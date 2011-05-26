شیره خام سقز از 200 هزار هکتار جنگل ایلام برداشت می شود

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام حدود 1.2 درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد .

وی اظهار داشت: 640 هزار هکتار از مساحت استان ایلام را جنگل تشکیل می دهد و تیپ غالب آن جنگلها بلوط است .



مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام افزود: از دیگر گو‌نه‌های نادر گیاهی استان ایلام می‌توان به گلابی وحشی، سماق، ارغوان، لرگ، زربین، گل مینا و لاله واژگون اشاره کرد .

بازدار اضافه کرد: از گونه‌های اقتصادی جنگلهای استان، گونه با ارزش اقتصادی بنه است که طبق آمار، وسعت قسمت بنه خیز جنگل‌های استان که شیره خام سقز از آن استحصال می‌شود 200 هزار هکتار است و حجم کل قابل برداشت در این جنگلها در قالب یک طرح سه ساله حدود 200 تن است و ظرفیت تولید این درختان در صورت برداشت از تمامی سطح آن 560 تن در سال است .



وی گفت: ارزش هر کیلوگرم سقز خام 200 هزار ریال است و علاوه بر نقش اقتصادی برداشت محصولات فرعی جنگل و مرتع، اشتغالزایی آن 124 هزار نفر روز است .

این مسئول ادامه داد: از دیگر محصولات اقتصادی و قابل بهره‌برداری از منابع طبیعی استان ایلام می‌توان از بادام، میوه بنه، میوه بلوط، گل گاوزبان، کتیرا، آویشن، گل نرگس، علف مار و شیرین ‌بیان نام برد .



وی افزود: در جنگلهای استان بیش از هزار گونه گیاهی وجود دارد که 300 گونه آن دارویی است .

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: 60 درصد از مساحت ایلام را مراتع با سطحی معادل یک میلیون و 146 هزار و 280 هکتار تشکیل می‌دهد با میزان تولید علوفه سالانه حدود 231 هزار و 395 تن که ارزش آن حدود 378 میلیارد ریال است .