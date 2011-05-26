درگاه اطلاع رسانی اعتکاف در تبلیغات اسلامی گیلان راه اندازی شد

دانیال سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت نام اینترنتی اعتکاف در سال جاری از طریق پرتال اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان اشاره کرد و افزود: درگاه اطلاع رسانی اعتکاف بخشی از طرح جامع ارائه خدمات الکترونیکی تبیان استان است.

وی خاطرنشان کرد: بالا بردن سرعت، سهولت در دسترسی به اطلاعات، امکان ارائه پیشنهادات، انتقادات و اطلاع رسانی بدون وقفه از اهدافی است که با راه اندازی این درگاه محقق شده و کیفت ارائه خدمات به معتکفان را افزایش می دهد.

مدیر شبکه تبیان استان ادامه داد: درگاه اطلاع رسانی اعتکاف اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان به آدرس etekaf.gido.ir قابل دسترسی کاربران است.