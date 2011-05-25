افزایش کیفیت شیر اولویت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مسعود محمدیان صبح چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات واحدهای لبنی استان، اظهار داشت: توزیع شیر یارانه ای در خرداد ماه سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و این امر، با هماهنگی سازمان بازرگانی و جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و در قالب حمایت های دولت از بخش کشاورزی صورت می گیرد.

وی با اشاره به تداوم برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات دامی افزود: افزایش کیفیت شیر و در کنار آن، کاهش قیمت تمام شده با مدیریت بهینه تولید و استفاده دقیق در مصرف حامل های انرژی و بازنگری در روشهای سابق با افزایش آگاهی تولیدکنندگان و تنوع بخشی به تولید برای پاسخ دهی به ذائقه مصرف کنندگان با هدف ورود به بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای، از جمله برنامه هایی است که سازمان، آن را با دقت و هدف گذاریهای کارشناسی شده، دنبال می کند .

محمدیان با اشاره به اهمیت تولید محصولات لبنی و تنوع بخشی به آن با توجه به ذائقه و تغییر ذائقه نسل ها، افزود: برنامه های اجرایی اتحادیه های دامی استان برای بازسازی و نوسازی دامداریهای مناطق مختلف استان و ارتقاء تخصصی دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی و در کنار آن تعامل بیشتر با مراکز فرآوری محصولات دامی، بخصوص شیر خام خواهد توانست روند ورود به بازارهای منطقه ای و رغبت فارغ التحصیلان متمایل ورود به عرصه تولیدات دامی را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: با افزایش تولید و مدیریت بهینه آن، با توجه به حمایت دولت از تولید کنندگان بخش کشاورزی با تعریف بسته های حمایتی، خواهیم توانست در میان مدت علاوه بر حل مشکلات تولید، ارزش افزوده سرمایه ای این بخش را ارتقاء بخشیم .

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به این موضوع که 22 کشور عربی منطقه، حدود 60 درصد از نیازهای غذایی خود را از طریق واردات تأمین می کنند، آن را امری بسیار مهم برای اتحادیه های صنفی بخش دامی ذکر کرده و گفت: ارتقاء بخشی به کیفیت در کوتاه مدت می تواند، با بازاریابی صحیح، مشکلات بخش دامی را حل و آنان را از وابستگی به یارانه های مستقیم دولت، بی نیاز ساخته و توان آنان را در سرمایه گذاری بیشتر در بخش، ارتقاء دهد .

محمدیان افزایش سهمیه سوخت بخش کشاورزی از زیر 200 میلیون لیتر به بالای 300 میلیون لیتر را از دیگر اقدامات سازمان در حمایت از بخش کشاورزی عنوان کرده و گفت: قیمت تمام شده شیرخام، توسط انجمن صنفی صنایع لبنی استان به صورت کارشناسی تهیه می شود تا براساس آن سیاستهای سازمان با همکاری دیگر ارگانهای تصمیم گیر در این بخش اجرا شود .

در ادامه همچنین ایاز برنو، مدیر صنایع کشاورزی سازمان، این نشست را در راستای زمینه سازی بیشتر برای تعامل بخش دولتی و خصوصی در سال جهاد اقتصادی برای دستیابی بهتر به رشد فراورده های لبنی در استان ذکر کرد و گفت: با توجه به جایگاه استان در فراوری شیرخام و وجود بازارهای مصرف در کشورهای همجوار امیدواریم انجمن صنفی صنایع لبنی استان با مدیریت صحیح و تنوع تولید، زمینه مناسب صادرات فراورده های لبنی را افزایش دهد.