دامپزشکی خراسان رضوی به روش نوین تشخیص باکتری سامونلا دست یافت

محمدحسین ناظم شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متخصصان آزمایشگاه کشوری تخصصی کنترل کیفی مواد غذایی در مشهد، در یک بازه زمانی سه ماهه توانستند برای اولین بار در سطح کشور به این مهم دست پیدا کنند.

وی اظهار کرد: بیماری سالمونلوز یکی از بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و حیوان است که می تواند خسارات هنگفتی به صنعت پرورش دام وارد کرده و باعث بروز مشکلات عدیده بهداشتی در انسان شود.

وی افزود: تشخیص این باکتری که از راه مواد غذایی آلوده به انسان منتقل می شود به طور معمول و در روشهای قبلی در محیط های کشت آزمایشگاهی صورت می گیرد اما با ابداع تکنیکهای مولکولی و بکارگیری آن ها در تست های تشخیصی از این روش ها برای شناسایی این باکتری استفاده شده است.

ناظم شیرازی تصریح کرد: استفاده از این تکنیک می تواند علاوه بر کاهش زمان آزمایش باعث افزایش میزان حساسیت، ویژگی و دقت تست تشخیصی آزمایشگاهی در ردیابی سالمونلا در نمونه های مواد غذایی و سایر نمونه های بیماری شود.

سالمونلا از جمله باکتری هایی است که باعث بروز مسمومیتهای شدید و حصبه در دام و انسان می شود.