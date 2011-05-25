تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری وارد استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اولین مرحله از چهارمین دوره مسابقات تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری که امروز چهارشنبه از پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده بود، وارد استان البرز شد.

اولین مرحله از چهارمین دوره مسابقات تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری با حضور 60 دوچرخه سوار در قالب 14 تیم داخلی و خارجی برگزار می شود.

مسیر مرحله اول این تور 137 کیلومتر است و در مسیر تهران، کرج، گچسر، دیزین، میگون و فشم برگزار می شود.

چهار دوچرخه سوار از البرز در این رقابتها حضور دارند

چهار دوچرخه سوار استان البرز به نامهای علیرضا حقی، مهدی علمایی، محمد رجب لو و سعید یحیایی در این رقابتها حضور دارند.

برنامه برگزاری مراحل بعدی تور ریاست جمهوری نیز اعلام شده که به شرح زیر خواهد بود:

مرحله دوم : روز پنج شنبه پنجم خردادماه ساعت شروع 10 صبح، مسیر ایوانکی- گرمسار- سمنان- شهمیرزاد- گردنه بشم شهمیرزاد به مسافت 155 کیلومتر

مرحله سوم: روز جمعه ششم خردادماه ساعت شروع 9 صبح، مسیر ارادان- گرمسار- ایوانکی- آبسرد- فیروزکوه- بومهن به مسافت 125 کیلومتر

مرحله چهارم: شنبه هفتم خردادماه ساعت شروع 10 صبح، مسیر تهران( حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)) – اتوبان قم- حوض سلطان- بالعکس- باقرشهر به مسافت 195 کیلومتر

مرحله پنجم: یکشنبه هشتم خرادماه ساعت شروع 9 صبح، مسیر تهران- دور مجموعه ورزشی آزادی- جاده نظامی به مسافت 90 کیلومتر.