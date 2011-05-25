استودیوی جدید خبر 18:30 افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما، آخوندی معاون سیاسی سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران ساعت 18 وارد استودیوهای واحد مرکزی خبر شدند و از آخرین تغییرات استودیوها بازدید کرد.

این استودیو به مساحت 1100 متر مربع در طول یک سال بازسازی شده است و تجهیزانی همچون دو دستگاه نمایشگر بزرگ استودیویی(ویدئووال)،‌ دو دستگاه دوربین رباتیک سقفی، یک دستگاه وسیله حرکتی دوربین (کرین) و تجهیزات تصاویر گرافیکی با کیفیت بالا را دارد.

ضرغامی در این بازدید در پاسخ به این سئوال که کیفیت و اعتمادسازی در خبر باید چطور افزایش پیدا کند، گفت: به هر میزان که بتوانیم کیفیت کار و اعتمادسازی در خبر را افزایش می‌دهیم و باورپذیری برنامه‌هایمان را راحت‌تر می‌کنیم تا در کارمان موفق شویم. کار رسانه، کار نرم است و هر قدر که بتوانیم در این حوزه با پختگی بیشتری کار کنیم، تأثیرات بیشتری را شاهد خواهیم بود. به طور مثال برخی بخش‌های خبری مانند 20 و 30 دقیقه در این باره موفق بوده‌اند.

وی درباره قالب و فرم‌های بخش خبری افزود: ملاک، محتوا و مضمون خبر است و اگر این موضوع بدون توجه به اهمیت قالب و فرم صورت بگیرد، تأثیر ندارد. باید در زمینه جلوه‌های بصری، زیبایی فرم و انتخاب مناسب قالب به خوبی عمل کنیم تا بتوانیم مضامین و پیام‌ها را به خوبی انتقال دهیم.

ضرغامی درباره ویژگی‌های اخبار شبکه تهران به گزارشگر شبکه تلویزیونی تهران گفت: این شبکه باید ضمن آنکه اخبار ملی را اطلاع رسانی کند، به مسائل خاص مردم تهران نیز بپردازد که امیدواریم در این کار موفق باشد.

ساعت 18:30 استودیوی جدید خبر افتتاح شد و ضرغامی با حاضر شدن در بخش خبر درباره افتتاح این استودیو، جلوه‌های بصری، کیفیت خبر و ... صحبت کرد.

ضرغامی در پایان از عوامل بخش خبری 18:30و افرادی که در بخش‌های فنی، محتوایی و تهیه خبر برای تامین اخبار مورد نیاز مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.