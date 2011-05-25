40 مورد از متولیان مربوط به راه های کشور جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در مراسم افتتاح ساختمان چند منظوره پلیس راهور استان فارس تصریح کرد: قانون جدید راهنمایی و رانندگی یک فرصت است که باید از آن استفاده شود چراکه تمامی مولفه ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در این قانون حقوق و تکلیف مردم در نظر گرفته شده و حتی متولیان راه، متخلفین، تولید کنندگان خودرو و... دیگر دست اندرکاران مربوط به راه ها در صورت تایید کارشناسان در بروز یک تخلف علاوه بر جبران خسارت مجازات نیز خواهند شد.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه این قانون پیام ایمنی و آرامش را برای مردم ایران به همراه دارد، یادآور شد: در گذشته با تمامی متخلفین به یک نوع رفتار می شد و قانون به تنهایی جریمه محور حرکت می کرد در حالیکه قانون جدید چنین نیست و میان کسانی که برای اولین مرتبه تخلف می کند و ویا کسانیکه تخلفات حادثه ساز دارند تفاوت است.

سردار مومنی ادامه داد: هزینه تصادفات و خسارت حدود هفت درصد تولید ملی کشور است که امیدواریم با استفاده از این قانون بتوانیم شاهد کاهش تخلفات باشیم.

وی افزود: در همین مدت کوتاه اجرای قانون جدید شاهد کاهش برخی از آمارهای مربوط به تخلفات و حوادث رانندگی بودیم ولی به طور یقین باید پس از گذشت مدتی شاهد آثار اجرای این قانون باشیم.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه برای کاهش آمار تلفات و حوادث تمامی دستگاه ها باید بسیج شوند، گفت: 48 درصد از تلفات در مسیر بیمارستان اتفاق می افتد که این بیانگر اهمیت توجه و سرعت در مباحث امداد رسانی است تا آمار نجات یافتگان پس از تصادف نیز افزایش یابد.

سردار مومنی در خصوص توسعه اطلاع رسانی قانون جدید راهنمایی و رانندگی به مردم نیز یادآور شد: در حوزه های ملی و محلی اطلاع رسانی کامل در خصوص توجه مردم به قوانین جدید در حال انجام است.

رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 98 درصد از مردم کشور قوانین را رعایت می کنند، تصریح کرد: طبق نظر سنجیهای صورت گرفته تنها دو درصد از مردم به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه نمی کنند که از این جهت تخلفات این تعداد افراد نیز به شدت پیگیری می شود.

پلیس راهور فارس در نوروز افتخارآفرین بود

سردار مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پلیس راهور فارس در اجرای طرح های مختلف موفق عمل کرده است، گفت: پلیس راهور استان فارس از جمله پلیسهای موفق در کشور است که توانست در ایام نوروز افتخار آفرینی کند که البته این کار صورت نمی گرفت مگر اینکه تمامی دستگاه ها و بخش های مربوط به راه های استان در تمامی مباحث حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از شاخصه های استان فارس وسعت و تعداد جمعیت آن است که باید برای اجرای کردن طرح ها و کاهش آمار تلفات و تصادفات برنامه های مشخصی را دردست اجرا قرار داد.

طی سفر رئیس پلیس راهور ناجا به شیراز ساختمان چند منظوره پلیس راهور فارس در فضایی به مساحت 360 متر زیر بنا و با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان و ساختمان جدید پلیس راهور در شهر صدرا نیز افتتاح شد.