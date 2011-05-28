حجازی و نگارش یک فیلمنامه سینمایی

روحالله حجازی به خبرنگار مهر گفت: روی فیلمنامهای همراه یکی از دوستانم کار میکنم، نگارش فیلمنامه یک ماه دیگر تمام میشود و امیدوارم بتوانم دومین فیلم سینماییام را کلید بزنم، متاسفانه فیلمنامههایی بعد از "در میان ابرها" داشتهام که پروانه نمایش دریافت نکرده و شرایط ساخت آن فراهم نشده است.
وی گفت: فیلمنامه "آتش مرداب" را ثبت کردهام که احتمالا در سیمافیلم ساخته میشود، فیلمنامه "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" را هم ثبت کردهام، اما به دلایلی که پیشبینی میکردم فیلم پروانه نمایش نگیرد ترجیح دادم آن را برای دریافت پروانه ارا