زیرساختهای مسکن مهر در کرج هنوز مهیا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد صبح چهارشنبه با بیان این مطلب در اولین جلسه کارگروه مسکن شهرستان که به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات مسکن مهر در ماهدشت و اشتهارد تشکیل شده بود، اظهار داشت: در سایت مسکن مهر ماهدشت 11 هزار واحد مسکن پیش بینی شده است که از این تعداد پنج هزار و 300 واحد باید تا پایان خرداد ماه سال 90 به بهره برداری برسد.

وی افزود: در حال حاضر خلاء خدمات زیربنایی و عمومی به شدت محسوس است که باید با تعامل میان مدیران دستگاههای خدماتی این معضل برطرف شود.

این مسئول با اشاره به اینکه برای احداث این واحدها 150 هکتار زمین برای مسکن ماهدشت پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: 1.3 از این میزان باید به منظور ارائه خدمات عمومی و زیربنایی درنظر گرفته شود تا مردم درآینده با مشکل مواجه نشوند.

وی یادآور شد: این مهم یکی از دغدغه های مهم استاندار البرز نیز هست که باید با دقت نظر میان مدیران دستگاههای خدماتی مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

با تاکید وزیر ت مسکن بخشی از سرانه ها پیش بینی شده است

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج در ادامه سخنان خود با بیان اینکه با تاکید وزیر بخشی از سرانه ها پیش بینی شده است، تصریح کرد: در سفر هفته گذشته وزیر مسکن احداث چهار باب مدرسه، دو باب نانوایی و یک باب مسجد در دستور کار قرار گرفت اما با توجه به اینکه این سایت در قالب 150 هکتار پیش بینی شده است رقمی بسیار ناچیز است که باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: تامین سرانه های مورد نیاز آموزشی، خدماتی، بهداشتی و درمانی، فضای سبز و... از اهم مواردی است که باید به درستی مورد توجه قرار گیرد تا در آینده مردم با مشکل مواجه نشوند.

در پایان این جلسه مقرر شد دستگاههای خدماتی آب، برق، گاز و مخابرات نسبت به تامین زیرساختهای مورد نیاز این سایت اقدام کرده و گزارش های مربوط به روند پیگیری های خود را به فرمانداری شهرستان ارسال کنند.