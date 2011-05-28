رئیس کمیته پیشین کمانگیری روی اسب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من برای این ورزش زحمت کشیده‌ام، بزرگش کردم و مانند بچه من است. من مدرک مربیگری دارم و می توانم برای شاگردانم مسابقه بگذارم.

وی در خصوص نامه منتشر شده بر روی سایت فدراسیون مبنی بر ممنوعیت برگزاری مسابقه کشوری، افزود: اگر ما نام این مسابقه را کشوری خوانده ایم فدراسیون می تواند به ما جور دیگری بگوید. فدراسیون مدعی شده که این مسابقه را به عنوان کشوری قبول ندارد و اصلا این مسابقه رسمیت ندارد. هیچ مرجعی نمی تواند جلوی این کار را بگیرد چون من می خواهم برای شاگردانم مسابقه ای برگزار کنم.

صفایی بیان کرد: ما در کارمان توقف نداریم. فعالیت ما دوستانه است. کجای این کار اشکال قانونی دارد. فدراسیون در این مدت تنها به رشته های اصلی تیروکمان یعنی کمان ریکرو و کامپوند پرداخته و از مابقی رشته های جانبی مانند فیلدارچری و کمانگیری روی اسب غافل بوده است. مگر این رشته ها انحصاری است که نمی خواهد دیگران کاری در این رشته ها انجام دهند.

وی ادامه داد: 7 ماه پیش سعیدلو دستور داد تا کمانگیری روی اسب به یک انجمن زیر مجموعه فدراسیون انجمنهای ورزشی تبدیل شود. هنوز این اتفاق نیفتاده و در حال پروسه مراحل اداری است. از آن طرف فدراسیون هم فردی را به عنوان مسئول کمیته کمانگیری روی اسب منصوب کرده که در این مدت هیچ کاری انجام نداده. نه مسابقه ای، نه اردویی، نه دوره آموزشی مربیگری و داوری!

وی با انتقاد از این روند گفت: ما دعوایی با فدراسیون نداریم. اما می‌خواهیم فعالیت های رشته کمانگیری را دنبال کنیم. من به این رشته علاقمندم . فدراسیون در مدت مسئولیتم در این کمیته هیچ کاری برای من نکرد. 50 میلیون تومان هزینه کردم اما تنها 10 میلیون تومان آن را گرفتم.

مهدی صفایی خاطرنشان کرد: من نمی خواهم خیلی از حرفها را بزنم اما با این روند که نمی توان از این ورزش حمایت کرد. آقای صفایی با حمایت از دو کمان سنتی تیروکمان به ورزشهای دیگر این رشته خیانت می‌کند.

مهدی صفایی رئیس پیشین کمیته کمانگیری روی اسب ایران ، قصد داشت هفتم خردادماه مسابقه ای را در مجموعه ورزشی آزمون(روبروی درب شرقی استادیوم آزادی تهران) با حضور شاگردان و علاقمندان به این رشته برگزار کند اما با ممانعت فدراسیون تیروکمان روبرو شد. مسئولین فدراسیون تیروکمان عنوان کرده اند که وی در نامه ای مستقل به هیئت ها از آنها خواسته تا ورزشکاران خود را به این مسابقه اعزام کنند.