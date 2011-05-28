استقبال بهره برداران از طرح تجمیع آب چاهها و یکپارچه کردن زمینهای کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرحیم سجادی افزود: با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، عملیات تجهیز زمینهای آبی کشاورزی به سیستمهای نوین آبیاری نیز پایان می یابد البته ممکن است درخواستهای جدیدی ارائه شود.

وی عنوان کرد: با توجه به استقبال بهره برداران از طرح تجمیع آب چاهها و یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی پیش بینی می شود که درخواستهای جدیدی ارائه شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به همکاری و حمایت خوب مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و کمیسیون تلفیق از بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آن به ویژه آب و خاک اشاره کر.

وی این امر را بسیار مطلوب دانست و اظهار امیدواری کرد که اثرات آن در خروجی بودجه سال جاری مشاهده شود.

فعالیتهای هرمزگان در زمینه اجرای پروژه های آب و خاک الگو است

معاون آب و خاک وصنایع وزارت جهاد کشاورزی در ادامه از فعالیتهای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در زمینه اجرای پروژه های آب و خاک به خصوص آبیاری تحت فشار به عنوان الگو برای دیگر استانهای کشور نام برد.

به گفته سجادی تاکنون 61 درصد از اراضی کشاورزی این استان که قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار را داشته اند، به این سیستمها مجهز شده اند.

وی اضافه کرد: در زمینه تغذیه مصنوعی و آبخیزداری نیز هرمزگان به عنوان الگو و نمونه مطرح است و باید به انی امر توجه مطلوبی داشته باشیم.