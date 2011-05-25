به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در مراسم تجلیل از خادمین فاطمیه 1432 که در بیت ایشان برگزار شد، خدمت به آستان مقدس اهل بیت(ع) را توفیقی از سوی خداوند دانست و گفت: لحظاتی که در خدمت به اهل بیت(ع) می‌گذرد بهترین دقایق عمر شماست که باید قدر آن بدانید زیرا این ساعات است که در پرونده شما ثبت می‌شود و برای آخرت توشه ای بهتر از این نیست.



وی حاضران در این مراسم را به حفظ و نگهداری عنوان خادمی حضرت زهرا(س) و اهل بیت(ع) توصیه و تاکید کرد: حفظ و نگهداری این عنوان مقدس از انجام این امور سخت تر است و بکوشید با عمل به دستورات این بزرگان و مراقبت نفس خود با انجام واجبات و ترک محرمات این عنوان برای شما همیشگی و ماندگار باشد.



آیت الله صافی، تجلیل از خادمین فاطمی را امری لازم دانست و اظهار داشت: تشکر واقعی از شما توسط شخص حضرت زهرا(س)انجام شده و می‌شود و این جلسه یک تقدیر و تشکر از کسانی است که در راه احیای امر اهل بیت(ع) تلاش کرده و پاسدار ارزش های دینی و هویت دینی شهر قم و مردم بوده‌اند.

