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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

سجادی خبر داد:

تجهیز یک میلیون هکتار اراضی آبی به سیستمهای آبیاری تحت فشار

تجهیز یک میلیون هکتار اراضی آبی به سیستمهای آبیاری تحت فشار

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا کنون، یک میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به سیستمهای آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرحیم سجادی افزود: 490هزار هکتار از این میزان در زمان دولت نهم و دهم انجام شده است.

وی ادامه داد: در چهار ساله دولت نهم 290 هزار هکتار و طی یک و نیم ساله اول دولت دهم نیز 200 هزار هکتار از اراضی آبی کشاورزی به سیستمهای آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

معاون آب وخاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این آمار نشان می هد که دولت دهم عزم را جزم تر کرده تا کار بیشتری انجام دهد.

این مسئول اضافه کرد: طبق مطالعات امکان سنجی( شش سال قبل) از هشت میلیون و 700 هزار هکتار زمین آبی کشور سه میلیون و 500 هزار هکتار آن قابلیت آبیاری تحت فشار را دارد.

وی افزود: از این میزان، تاکنون یک میلیون هکتار آن عملیاتی شده است و تلاش برای پیشبرد اهداف در این زمینه ادامه دارد.

سجادی یادآور شد:  باهدف گذاری های انجام شده، دو میلیون و 500 هزار هکتار باقی مانده نیز تا پایان برنامه پنجم توسعه به آبیاری تحت فشار مجهز می شود و تلاشها در این خصوص ادامه دارد.

وی اضافه کرد: با شناختی که از دولت دهم داریم، عملیاتی شدن این امر، دور از دسترس نخواهد بود.

کد مطلب 1320744

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