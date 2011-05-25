علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم بلافاصله بعد از صعود به لیگ برتر، زیر نظر کادر فنی خود تمرینات آمادهسازی را آغاز خواهد کرد تا با برنامهریزی دقیق و منظمی که صورت گرفته است، خود را برای حضوری موفق در فصل جدید لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور آماده کند.
وی ابراز داشت: در تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین استان قم، بسکتبالیستهای بسیار خوب و توانمندی حضور دارند که همه ساله تیم قم به واسطه تلاش و پشتکار این عزیزان تا مراحل پایانی و آستانه صعود به رقابتهای لیگ برتر پیش رفته است و این مهم در سال گذشته رقم خورد و موفقیتی ارزنده در کارنامه ورزشهای جانبازان و معلولین قم به ثبت رسید.
تلاش برای حضوری مقتدرانه در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور
مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم اضافه کرد: این تیم امسال نیز با تکیه بر توانمندی، آمادگی و انگیزه بسیار زیاد تمام نفرات خود، آماده حضوری مقتدرانه در لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور میشود که امیدواریم با کسب نتایجی در خور شأن این تیم همراه باشد.
صعود به لیگ برتر افتخاری ارزشمند برای ورزش جانبازان و معلولین قم
وی در ادامه با اشاره به نحوه صعود این تیم به لیگ برتر عنوان داشت: بازیهای مرحله نهایی پیکارهای لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور که شامل بازیهای مرحله فینال و ردهبندی مسابقات این فصل بود، با شرکت هشت تیم در قم برگزار شد و ایثار قم با شایستگی یکی از سهمیههای صعود به لیگ برتر را کسب کرد.
خوشرفتار اظهار داشت: در واقع میزبانی هشت تیم حاضر در این مسابقات که در نهایت مشخصکننده تیمهای صعودکننده به سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر و همچنین سقوط کننده به لیگ دسته دوم بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور است را تیم ایثار قم بر عهده داشت و در نهایت یکی از دو تیم صعودکننده نیز لقب گرفت.
کسب جواز صعود به لیگ برتر در قم
مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم افزود: رقابتهای مرحله پایانی لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور در سالن شهید محمود رضائیان شهر مقدس قم برگزار شد و طی آن بسکتبالیستهای جانباز و معلول ایثار قم برای صعود به سوپرلیگ برابر تیم هیئت خوزستان حریف قدر خود را شکست داده و جواز صعود به سوپرلیگ را به دست آوردند.
وی در ادامه گفت: پایان جدال چهار تیم راه یافته به دیدارهای مرحله نیمهنهایی پیکارهای لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور با قهرمانی تیم بسکتبال باویلچر جانبازان و معلولین قزلکیش تهران همراه بود و ایثار قم بر سکوی نایب قهرمانی جای گرفت.
بسکتبالیستهای جانباز و معلول قم مزد زحمات خود را گرفتند
خوشرفتار تاکید کرد: بسکتبالیستهای جانباز و معلول قم شایستگی زیادی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول نیز داشتند ولی نتیجه دیدار نهایی لیگ دسته اول کشور سبب شد تا قزلکیش تهران بر سکوی قهرمانی بایستد و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم مزد زحمات خود در راه صعود به لیگ برتر را با کسب عنوان نایب قهرمانی کسب کند.
مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم بیان داشت: بر اساس تقویم فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، مسابقات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور نیمه دوم سال 1390 به انجام میرسد.
خوشرفتار در گفتگو با مهر:
بسکتبال با ویلچر قم با تمام توان در لیگ برتر شرکت میکند
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم از حضور پرقدرت جانبازان و معلولین بسکتبالیست قم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور خبر داد.
علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم بلافاصله بعد از صعود به لیگ برتر، زیر نظر کادر فنی خود تمرینات آمادهسازی را آغاز خواهد کرد تا با برنامهریزی دقیق و منظمی که صورت گرفته است، خود را برای حضوری موفق در فصل جدید لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور آماده کند.
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