به گزارش خبرنگار مهر،‌ بر اساس اعلام حوزه هنری استان خوزستان، فیلم های سینمایی شرط اول به کارگردانی مسعود اطیابی و جرم به کارگردانی مسعود کیمیایی، از امروز چهارشنبه، همزمان با تهران، به ترتیب در سینما قدس و اکسین اهواز اکران می شوند.

شرط اول با نقش آفرینی بازیگرانی چون الناز شاکردوست، اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، سیروس گرجستانی و.. قصه فردی به نام بهرام را روایت می کند که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می شود و با یک معجزه دوباره به زندگی بر می گردد. رزرو بلیط این فیلم از طریق تلفن 2224220-0611 امکان پذیر است.



همچنین جرم فیلم برگزیده جشنواره فجر که جایزه بهترین فیلم، سیمرغ های بهترین موسیقی متن، طراحی صحنه و لباس، بازیگر نقش دوم مرد و صدابرداری را دریافت کرده است، به عنوان ستایش شده ترین اثر مسعود کیمیایی بعد از انقلاب، روی پرده سینما‌ اکسین قرار گرفت.



فیلم سینمایی جرم به صورت سیاه و سفید به روی پرده آمده و توسط دوبلورهای قدیمی سینمای ایران صداگذاری شده است.



داستان این فیلم، در دهه 50 می گذرد. پولاد کیمیایی، حامد بهداد، داریوش ارجمند، نیکی کریمی، شبنم درویش، لعیا زنگنه، سیامک انصاری و پیشکسوتانی چون جمشید مشایخی، داریوش ارجمند و مسعود رایگان از جمله بازیگران جرم هستند.



رزرو بلیط این سینما هم از طریق شماره تلفن 2225518 – 0611 انجام می شود.