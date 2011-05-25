به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «جهان ما» شامل کتاب‌هایی است که به طور مختصر اما کاربردی به معرفی کشورهای جهان می‌پردازد. هر کدام از کتاب‌های این مجموعه افزون بر آنکه می‌تواند منبعی روزآمد و کامل برای تحقیق و مطالعه درباره یک کشور باشد قابلیت این را دارد تا به‌عنوان یک راهنمای دستی در مسافرت استفاده شود.

در کتاب «افغانستان» می‌خوانیم: افغانستان به واسطه شرایط اقلیمی خاص و کوهستان‌های سر به فلک کشیده از جاذبه‌های طبیعی گوناگونی برخودار است که بسیاری از آنها هنوز هم ناشناخته باقی مانده است. نواحی مرتفعی چون سلسله جبال هندوکش به ویژه در منطقه شمال شرقی، در این روزگار هم برای جهانگردان و عاشقان طبیعت، تازه و بکر است.

در کتاب «افغانستان» ضمن بررسی سرزمین و اقلیم این کشور به مسائل دیگر همچون سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر و همچنین زندگی و مردم این کشور پرداخته می‌شود.

بخش سفر و گردشگری از دیگر قسمت‌های خواندنی این کتاب محسوب می‌شود که می‌تواند برای مسافران و گردشگران به این کشور مفید باشد.

کتاب «افغانستان» با شمارگان 3000 نسخه در 181 صفحه و به قیمت 2500 تومان از سوی شرکت سهامی کتاب‌های جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شده است.

