آزمون مهارت شاغلان حرفه برق ساختمان در البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در مراکز آموزشی براساس آخرین استانداردهای علمی و فنی و زیر نظر کارشناسان و متخصصان هر حرفه صورت می گیرد.

در این میان، در خصوص برخی از این حرفه ها از جمله برق ساختمان، عدم رعایت استانداردها می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود.

به دنبال این امر، فراگیری اصول فنی و مهارتی در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است و فنی و حرفه ای در این زمینه تلاش می کند.

در سال گذشته هزار و 322 پروانه مهارت فنی درجه 3برای شاغلان در حرفه برق ساختمان در استان البرز صادر شده که این امر با همکاری فنی و حرفه ای این استان صورت گرفته است.

دست اندرکاران این حرفه تا بیستم خردادماه دفترچه مربوطه را دریافت کنند

در سال جاری نیز دست اندرکاران این حرفه می توانند تا بیستم خردادماه سال جاری با مراجعه به دفاتر پستی استان البرز و دریافت دفترچه مربوطه، در آزمون مهارت حرفه یادشده شرکت کنند.

این امر کمک می کن تا این افراد در صورت لزوم و در صورت عدم موفقیت در این آزمون، آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگیرند.