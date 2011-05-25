به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این سه نفر در مراسم اهدای جوایز تونی 2011 که روز 12 ژوئن ( 22 خرداد) در برادوی برگزار می‌شود جوایز برندگان را اهدا می‌کنند.



پیش از این کریس راک، الک بالدوین، سمیوئل ال جکسن، کلسی گرامر، وایولا دیویس، ونسا ردگریو، جیمز ارل جونز و هری کانیک در فهرست اهدا کننداگن جوایز تونی امسال قرار گرفته بودند.



علاوه بر نام‌های یاد شده بازیگران تئاتر، تلویزیون و سینمای آمریکا همچون کریستی برینکلی، دیوید هاید پیرس، مارج هلگن برگر، متیو برادریک، انجلا لنزبری، جیم پارسنز، جوئل گری، پتریک ویلسن و رابرت مورس در فهرست بلند بالای اهدا کنندگان جوایز در مراسم امسال قرار دارند.

اجرای برنامه مراسم شصت و پنجمین دوره جوایز تونی مانند سال گذشته بر عهده نیل پتریک هریس است.