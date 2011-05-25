به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علی استاد حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی این سالن تیراندازی در سپاه استان سمنان ورزش را مایه نشاط و شادابی به ویژه در میان نیروهای مسلح و قشر جوان دانست و گفت: عقل سالم در بدن سالم است و برای اینکه بتوانیم از نظام، انقلاب و ارزش‌های دفاع کنیم باید از نظر جسمی و روحی آماده باشیم و این امر در سپاه استان مورد توجه واقع شده است.

وی با بیان اینکه این سوله ورزشی هم جنگی و هم غیرجنگی است، افزود: این سوله با زیربنایی حدود سه هزار مترمربع برای استفاده پرسنل سپاه و بسیج ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه نخستین سالن تیراندازی جنگی استان سمنان تا بهمن ماه سال جاری ساخته می‌شود، گفت: برنامه سپاه استان بهره برداری از این سالن در دهه فجر است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان تصریح کرد: در استان سمنان بیش از 30 سوله‌ ورزشی برای حلقه‌های تربیتی صالحین در نظر گرفته شده است.

سردار استاد حسینی با بیان اینکه به گفته مقام معظم رهبری ورزش برای جوانان لازم و برای میانسالان واجب است، گفت: با توجه به این اصل، هر کس که هدفش دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب است باید بدنی سالم داشته باشد.

