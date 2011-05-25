دانشگاه آزاد واحد جوادآباد راه اندازی می شود

مصطفی کچویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با موافقت شورای اسلامی شهر جوادآباد و به منظور ارتقای سطح علمی در این منطقه، 20هکتار زمین جهت احداث فضای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار مسئولان این دانشگاه قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته و موافقت مسئولان دانشگاه آزاد، زمینی به مساحت یک هکتار در مجتمع ادارات نیز متعلق به شهرداری بوده که در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان واحد جوادآباد قرار گرفته و به زودی در این منطقه احداث و راه اندازی خواهد شد.

این مدیر شهری بیان کرد: وجود مراکز آموزشی و تحصیلی در مجموعه شهری، ارتقا و پیشرفت را به همراه دارد و می تواند فرصتهای مناسبی را در زمینه های مختلف به وجود آورد.

احداث استخر سرپوشیده جوادآباد در حال پیگیری است

وی ادامه داد: توجه به ورزش و سلامتی از برنامه های شهرداری جوادآباد در سال جاری است که در این خصوص نیز همکاری مستمری برای تأسیسات ورزشی از جمله احداث استخر سرپوشیده به مساحت ۷۰۰مترمربع و زمین چمن با اداره تربیت بدنی صورت گرفته و در حال پیگیری است.

کچویی به طرحهای افزایش درآمد شهرداری جوادآباد اشاره کرد و گفت: با دریافت عوارض از کسبه محل، اصناف و خودروها، معرفی تولیدات شهرداری به مردم و فعال نمودن آنها، راه اندازی دفتر پیمانکاری، حذف هزینه های غیرضروری، ایجاد بستر مناسب برای تولیدات گل و گیاه، فرصتهای مناسبی را برای درآمدزایی مهیا کرده تا درآمد قابل توجهی به مجموعه شهرداری بازگردانده شود.

شهر جوادآباد با انبوه سازان مسکن مهر وارد مذاکره شده است

وی اضافه کرد: در شهر جوادآباد زمینهایی با کاربری مسکونی به اندازه کافی برای ساخت و ساز وجود دارد که در این راستا با انبوه سازان مسکن مهر وارد مذاکره و قراردادهایی تنظیم شده است.

شهردار جوادآباد یادآور شد: با ساخته شدن واحدهای مسکونی مهر در این منطقه، قطعاً جمعیتی که امکان ساکن شدن در مکانی مناسب در مرکز شهرستان را ندارند، می توانند با قیمتی مناسب صاحب مسکن شوند و با این کار به توسعه شهر جوادآباد کمک کنند.