به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در مراسم افتتاح یادمان شهدای سوم خرداد قم طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: خدا را شاکریم که در سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، تلاش مسئولان و خادمین جامعه ایثارگری استان به ثمر نشسته و امروز افتتاح این مرکز و یادمان را شاهد هستیم.



وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی تصریح کرد: شهدا سرو قامتانی هستند که با نثار خون پاک و مطهر خویش، عزت، اقتدار و جاودانگی را به ملت بزرگ ایران اسلامی و تمامی آزادی خواهان جهان به ارمغان آوردند.



وی از شهدا به عنوان برترین انسان های الهی نام برد و افزود: شهدا شیفته و عاشقانه و حساب گرانه راه را برگزیده و در این راه، همه هستی خویش را با خدا معامله کرده و بهشت برین را خریدار شده و برای همیشه تاریخ جاودانه و ماندگار شدند.



حجت الاسلام موسی‌پور با تأکید بر لزوم ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت گفت: برای ادامه راه شهدا، باید همواره در مسیر حفظ و صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت گام برداشته و مراقب بود که مبادا با رفتار و کردار و اعمال خود پایمال کننده خون پاک شهدا باشیم.



استاندار قم در ادامه سخنان خود با اعلام این خبر که 12 گلزار شهدا تا پایان نیمه اول امسال ساماندهی می‌شود، گفت: ساماندهی بقیه گلزارهای استان نیز بر اساس برنامه زمانبندی به تدریج انجام خواهد شد.



وی با اشاره به راه اندازی یادمان و مرکز فرهنگی شهدای سوم خرداد اظهار داشت: ساماندهی مزار 60 شهید گلگون کفن عملیات بیت المقدس سالها بلاتکلیف بود که سال گذشته با پیگیری‌های به عمل آمده و تأمین اعتبار مورد نیاز، این مرکز و یادمان احداث و به بهره برداری رسید.



استاندار قم با بیان این که یادمان و مرکز فرهنگی شهدای سوم خرداد با 1200 متر مربع فضا و 3 سالن برای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی جامعه ایثارگری استان تدارک دیده شده است تصریح کرد: در این طرح علاوه بر ساماندهی مزار شهدای مدفون در این مکان مقدس، مقبره نورانی محمد بن قولویه قمی، محدث شهیر شیعه نیز ساماندهی و احیا گردید.



وی با بیان این که اعتبار مورد نیاز ساماندهی گلزارهای شهدا به صورت صد در صد تخصیص خواهد یافت، بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی ساخت یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی و ساماندهی و ایجاد فضای سبز محیط پیرامونی این مکان تأکید کرد.



