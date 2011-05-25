به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر چهارشنبه در همایش "تبیین اهداف جهاد اقتصادی از دیدگاه ولی فقیه" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در سخنانی با بیان اینکه نام گذاری سالها از طرف مقام معظم رهبری حاوی حکمت هایی است، اظهار داشت: نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی نشان دهنده توجه جدی نظام جمهوری اسلامی ایران به مقوله اقتصاد است.

وی با اشاره به نامگذاری سه سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب با رویکرد اقتصادی، تصریح کرد: هدف اصلی این شعار توجه دادن مردم و مسئولان به ملزومات پیشرفت کشور در دهه پیشرفت و عدالت است چرا که حضور درعرصه اقتصادی یک نبرد، یک جهاد و یک انقلاب است.

پیشرفت باید همواره همراه عدالت باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه جهاد اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد خانواده ها و بهبود زندگی مردم اهداف دیگری را هم دنبال می کند، بیان کرد: یکی از این اهداف این است که پیشرفت باید به صورت عادلانه در ایران اسلامی صورت گیرد و همواره همراه عدالت باشد.

رضایی با تاکید بر اینکه ما باید به استانداردهایی که از آن در انقلاب صحبت کرده ایم برسیم، یادآور شد: امروز دنیا نمی خواهد ایران اسلامی پیشرفت داشته باشد و در این راستا کشورهای استکباری با زدن خاکریزی به نام تحریم های اقتصادی به دنبال ایجاد مانع در مقابل پیشرفت کشورمان هستند.

قطعنامه های شورای امنیت حربه ای برای مقابله با پیشرفت ایران

وی با اشاره به صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران یادآور شد: آمریکایی ها با تبلیغات دروغین علیه برنامه هسته ای ایران به دنبال ایجاد دیوارهای بلندی به روی صادرات و واردات ایران اسلامی هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف آمریکا از صدور این قطعنامه را جلوگیری از ورود فناوری به کشورمان و ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت ایران اسلامی دانست و عنوان کرد: کشورهایی غربی با خطرناک معرفی کردن ایران به دنبال ایران هراسی در منطقه هستند.

رضایی با اشاره به توطئه های دشمنان در برهه های مختلف عنوان کرد: آمریکا بعد از تحمیل ناجوانمردانه هشت سال جنگ اکنون با تحریم های اقتصادی به مبارزه علیه ایران آمده است.

وی به دوران ابتدایی جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی در سال اول جنگ در چهار حمله بزرگ شکست خورد و این موضوع کشور را بر سر دو راهی قرار داده بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در آن زمان پنج استان ایران در اشغال نیروهای بعثی قرار داشتند به طوری که از جمعیت 30 میلیونی کشور حدود 2.5 میلیون نفر آواره شده بودند.

سال دوم جنگ سرآغاز خودباوری و اعتماد به نفس ملت ایران

رضایی با اشاره به اینکه سال دوم جنگ سرآغاز خودباوری و اعتماد به نفس ملت ایران بود، یادآور شد: از این زمان بود که مردم ایران با نیروی تفکر و اندیشه، عقل و ایمان، شهادت طلبی و توکل بر خدا راه پیروزی بر دشمن را پیدا کردند.

وی با بیان اینکه در سالهای جنگ تحمیلی ایران به لحاظ تجهیزات نظامی با کمبود های زیادی مواجه بود افزود: ولی امروز ایران اسلامی در حوزه اقتصادی به موفقیت های خوبی دست یافته است ولی همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که این دو نیروی معجزه آسای خلاقیت، تفکر و اندیشه از یک طرف و ایمان و سر در راه خدا دادن برای اقتصاد و آبادانی مملکت هنوز تبدیل به یک انگیزه نشده است.

هدف جهاد اقتصادی ایجاد و تغییر انگیزه اقتصادی

رضایی با تاکید بر اینکه هدف جهاد اقتصادی ایجاد و تغییر انگیزه اقتصادی است، عنوان کرد: جهاد اقتصادی می خواهد بگوید که ما نباید به تولیدات دیگران نگاه کنیم چرا که خود ما می توانیم بهتر از تولیدات جهانی را عرضه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جهاد اقتصادی با شعار دادن محقق نمی شود بیان داشت: اگر در این زمینه به طور عملی کار نکنیم و به نوآوری و اندیشه و همچنین مشاوره با نخبگان توجه نداشته باشیم جهاد اقتصادی درگیر شعار می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ما در زمان جنگ شعار نمی دادیم، تصریح کرد: برای تحقق جهاد اقتصادی ایمان، توکل، اعتماد به نفس، تفکر و اندیشه، خلاقیت و نوآوری لازم است.

رضایی با تاکید بر اینکه اگر علم و ایمان در کنار هم باشد معجزه می آفریند افزود: دانایی، بصیرت، تعقل و علم واژه های مقدسی است که در اسلام وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید روحیه جهادی را وارد اقتصاد کنیم، تصریح کرد: باید از منابع موجود حداکثر بهره وری را داشته باشیم.

کشور به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل فقر و بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: هم این دولت و هم دولتهای گذشته کارهای زیادی را در کشور انجام داده اند اما این فعالیتها کافی نیست.

رضایی با تاکید بر اینکه کشور به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارد تصریح کرد: شناسایی مزیتها توسط مسئولین در سطح استانهای مختلف یکی از اهداف جهاد اقتصادی است.

وی با اشاره به معضل بیکاری در لرستان عنوان کرد: در طول سه دهه گذشته با وجود اینکه بیکاری در برخی استانهای کشور به هشت درصد رسیده است ولی همچنان در برخی استانهای حوزه زاگرس میانی از جمله لرستان بیکاری بالای 20 درصد است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر راه اندازی صنایع متناسب با ظرفیتهای این مناطق بیان داشت: امروزتا چشم کار می کند زمینه پیشرفت ایران اسلامی آماده است.

وقت ملت را نباید صرف دعوا های بی خودی کرد

رضایی با تاکید بر اینکه وقت ملت را نباید صرف دعوا های بیخود، سرگردانی ها و ابهامات حاشیه ساز کرد یادآور شد: جهاد اقتصادی یعنی اینکه اگر دیروز برای آزادی خرمشهر جهاد کردیم امروز باید برای بیرون کردن فقر و بیکاری تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق جهاد اقتصادی مردم، دولت و مجلس هرکدام وظایفی دارند، تصریح کرد: نخبگان و دانشجویان نباید منتظر باشند که کسی خارج از مرزهای ایران به کمک ما بیاید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش دانشگاه ها در تحقق جهاد اقتصادی بیان کرد: دانشگاه های ما از نظر تئوریک خوب پیشرفت کرده اند ولی همچنان به لحاظ مهارتهای عملی عقب هستند.

رضایی ادامه داد: امروز سردرگمی دانشجویان در مورد آینده شغلی شان خطر بسیار بزرگی است که ما باید به این سرگردانی ها پایان بدهیم.