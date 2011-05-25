به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و همزمان با ایام پر برکت ولادت حضرت فاطمه معصومه(س)، کتابخانه آیت‌الله محمدی گلپایگانی شهرستان گلپایگان با برخورداری از 32 هزار جلد کتاب به ‌بهره‌برداری رسید.

احداث این کتابخانه که گنجایش و ظرفیت دربرگیری 300 هزار جلد کتاب را نیز دارا است، در سال 86 و با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال به تصویب رسید.

در کتابخانه آیت‌الله محمدی گلپایگانی شهرستان گلپایگان که به عنوان کتابخانه مرکزی این شهرستان نیز محسوب می‌شود، 500 جلد کتاب خطی با قدمتی بیش از 500 سال نگهداری می‌شود و در صورت نیاز در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

بخش نسخه‌های خطی، کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مخصوص نابینایان از جمله قسمت‌های مهم و پر اهمیت کتابخانه مرکزی شهرستان گلپایگان محسوب می‌شود که امروز به دست رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب به بهره‌برداری رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که در مراسم بهره‌برداری از این کتابخانه حضور داشت، محور صحبت‌های خود را بر لزوم انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری در محیط‌هایی نظیر محیط‌های صنعتی قرار داد و گفت: بر اساس پیوست فرهنگی قانون پنجم توسعه کشور، تمامی پروژه‌های صنعتی و اقتصادی باید یک پیوست فرهنگی را در کنار سند استراتژی خود داشته باشند.

سید محمد حسینی با اشاره به لزوم انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری در محیط‌های سرد، خشک و خشن، افزود: بر اساس این پیوست، هر واحد صنعتی باید یک فضای فرهنگی را در مجموعه خود پیش بینی کند تا به این وسیله روح فرهنگ و هنر در تمامی اقشار جامعه ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ایجاد گروه‌های تئاتر شهرستانی اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش می‌کنیم از تمامی گروه‌های تئاتر شهرستانی حمایت کنیم تا به این وسیله شاهد پیشرفت روز افزون تئاتر و هنر نمایشی کشور باشیم.