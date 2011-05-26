به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آقا زیارتی از برگزاری ۴٠ نمایشگاه داخلی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: امسال پیش بینی شده تا ٣٠ هیئت تجاری از قم به سایر کشورها اعزام شود و همچنین ٣٠ هیئت تجاری نیز از سایر کشورها به قم بیایند.
وی از جمله اقدامات مهم معاونت توسعه تجارت سازمان بازرگانی استان قم را برگزاری نمایشگاه دانست و با اشاره به مزیتهای برگزاری نمایشگاهها گفت: یکی از بزرگترین ابزار در کشورها برای شناساندن توانمندیها به حوزه بازارهای داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاهها میباشد.
آقازیارتی بیان داشت: با برگزاری نمایشگاهها در یک استان توانمندیها و ظرفیتهای آن استان به نمایش گذاشته میشود و سازمان بازرگانی استان قم در برگزاری نمایشگاهها اهتمام جدی دارد و تمام تلاش خود را در جهت حمایتهای مؤثر به کار خواهد بست.
وی برگزاری اولین نمایشگاه چاپ و توانمندیهای استان را یک اقدام موثر دانست و گفت: با توجه به پتانسیلهایی که قم در زمینه چاپ و نشر دارد برگزاری این گونه نمایشگاهها ضروری به نظر میرسد.
قم رتبه دوم چاپ و نشر در کشور را داراست
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قم تصریح کرد: قم بعد از استان تهران در زمینه چاپ و نشر رتبه دوم را دارا است و همچنین قم در زمینه صادرات محصولات فرهنگی نیز جزء استانهای برتر کشور میباشد بنابراین برگزاری نمایشگاه یکی از راههای مهم شناساندن این ظرفیتها است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر اقدامات موثری از طرف اتحادیه چاپخانه داران در زمینه چاپ و نشر صورت گرفته است، گفت: برگزاری نمایشگاه چاپ و توانمندیهای آن یکی از اقدامات مهم اتحادیه چاپخانه داران استان قم میباشد و نیاز است تا این نمایشگاه هرساله در تقویم گنجانده شود.
امسال؛ فاز اول نمایشگاه بین المللی قم به بهره برداری میرسد
وی اضافه کرد: سازمان بازرگانی استان قم به جد درصدد این است تا نمایشگاه بین المللی استان را گسترش دهد و به همین منظور یک مکان ٢٠ هکتاری در اتوبان قم- تهران تدارک دیده شده است که امیدواریم فاز اول آن امسال به بهره برداری برسد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قم از برگزاری ۴٠ نمایشگاه داخلی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آقا زیارتی از برگزاری ۴٠ نمایشگاه داخلی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: امسال پیش بینی شده تا ٣٠ هیئت تجاری از قم به سایر کشورها اعزام شود و همچنین ٣٠ هیئت تجاری نیز از سایر کشورها به قم بیایند.
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