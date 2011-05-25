به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، منابع رژیم صهیونیستی از طرح این رژیم برای احداث هزار و 700 واحد مسکونی جدید در شهرک "رمات راحیل" در جنوب قدس اشغالی خبر دادند. این واحدها در اراضی شهروندان فلسطینی ساکن قدس و بیت لحم احداث خواهند شد.

موافقت با احداث این واحدهای مسکونی در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای بررسی روند به اصطلاح صلح در آمریکا به سر می برد.

رژیم صهیونیستی با توجه به حمایتهای آشکار غربی ها از جمله آمریکا و سکوت جامعه جهانی، همچنان به شهرک سازی در مناطق فلسطینی در چارچوب سیاست غصب هر چه بیشتر اراضی فلسطینی ها ادامه می دهد.