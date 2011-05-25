به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور، به منظور آمادگی و مقابله احتمالی با خطر زلزله و تهدیدات حوادث طبیعی و غیرمترقبه در وزارت آموزش و پرورش طراحی شده و در روزهای آینده برگزار می شود.

این مانور به منظور آموزش، ایجاد آمادگی و مشخص شدن مشکلات احتمالی در چنین مواقعی طراحی شده و از طرف تمامی کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیز جدی گرفته خواهد شد.

در این طرح ضمن ترسیم وضعیت بحرانی و شرایط فوق‌العاده، طوری برنامه‌ریزی شده ارباب رجوع‌هایی که در آن روز به ساختمان مرکزی وزارت آموزش وپرورش مراجعه خواهند داشت به ساختمان جایگزین در این طرح فرستاده خواهند شد و مراتب اطلاع‌رسانی در همان روز انجام می شود.