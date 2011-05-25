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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نمایشگاه جانبی اجلاس D8

حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نمایشگاه جانبی اجلاس D8

کرج - خبرگزاری مهر: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در نمایشگاه جانبی اجلاس D8 حضور یافت و به ارائه چند دستاورد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین اجلاس وزرای کشاورزی کشورهای عضو D8 که در محل هتل استقلال تهران برگزار شد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به ارائه چند نمونه دستاوردهای اخیر خود در قالب نمایشگاه پرداخت.

این دستاوردها مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت ضمن اینکه اجلاس D8 که با حضور هشت کشور اسلامی عضو شامل ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه و بنگلادش برگزار شد.

در این اجلاس، وزرا و کارشناسان به بررسی مشکلات و مسائل مربوط به امنیت غذایی پرداختند ضمن اینکه  در حاشیه این اجلاس نمایشگاه جانبی مربوطه برپا شد.

در حاشیه این اجلاس، نمایشگاه جانبی دستاوردهای حوزه کشاورزی در محل هتل استقلال برپا شد که پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی نیز با حضور فعال در آن به ارائه دستاوردهای مهم خود پرداخت.

کد مطلب 1320818

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