فریده نظریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته در حالی که کسی انتظاری از تیم شنای بانوان معلول قم نداشت، قهرمان کشور شدیم تا در جدال با برترین‌های شنای بانوان معلول کشور برای ورزش قم قهرمانی همراه با کسب مدال‌های رنگارنگ همراه شود.



وی اضافه کرد: بعد از موفقیت‌های ارزشمندی که اعضای تیم شنا بانوان معلول قم در مسابقات قهرمانی کشور کسب کردند، کسب مدال‌های خوش‌رنگ از رقابت‌های شنا قهرمانی کشور در سال جاری نیز با هدف ثبت افتخاری دیگر در ورزش جانبازان و معلولین قم هدف مهم ما است و برای تحقق این مهم نیز تلاش می‌کنیم.



قهرمانی بانوان قم در شنا کشور با کسب مدال‌های رنگارنگ



سرمربی تیم شنا بانوان استان قم عنوان کرد: در دوره گذشته مسابقات کشوری، تیمی پرقدرت با نفراتی آماده به پیکارهای شنا قهرمانی معلولین کشور اعزام شد و اعضای این تیم توانستند مدال‌هایی خوش‌رنگ را از این رقابت‌ها به ارمغان بیاورند.



وی عنوان کرد: این دوره از مسابقات شنا قهرمانی جانبازان و معلولین کشور با شرکت برترین‌های استان‌های مختلف در کلاس‌ها و مواد گوناگون برگزار شد که در پایان شناگران قم توانستند در بین سه تیم برتر رده‌بندی نهایی نیز قرار بگیرند که این مهم نیز موفقیت تیم اعزامی قم را تکمیل‌تر کرد.



قهرمانی قم در بخش تیمی



نظریان تصریح کرد: تیم شنای هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم با ترکیبی متشکل از شناگران در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرد که تمام اعضای تیم در مواد و کلاس‌های مختلف موفق به کسب مدال شدند تا تیم بانوان قم در مجموع نیز در بخش تیمی قهرمان شود.



کسب 11 مدال توسط پنج شناگر



وی با اشاره به تعداد شناگران شرکت کننده در این مسابقات افزود: در این مسابقات که 65 بانوی شناگر معلول از 16 استان کشور حضور داشتند، شش بانوی شناگر قمی به رقابت با دیگر حریفان پرداختند که از این جمع پنج شناگر توانستند 11 مدال رنگارنگ کسب کنند.



سرمربی تیم شنا بانوان استان قم خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها مریم جوکار، لیلا الهی، مریم مرادی، صغرا سلیمانی و راضیه داور پناه اعضای مدال‌آور تیم شنای بانوان معلول استان قم بودند که‌ با درخشش آنها تیم‌ قم توانست عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.



وی تصریح کرد: مسابقات شنای بانوان قهرمانی معلولان کشور در حالی با قهرمانی تیم بانوان قم به پایان رسید که طی آن بانوان شناگر قم توانستند چهار نشان طلا، شش نقره و یک برنز را به خود اختصاص داده و قهرمان بخش تیمی این دوره نیز شوند.



بانوی قمی پرافتخارترین شناگر مسابقات کشوری



نظریان ابراز داشت: در این پیکارها مریم جوکار پرافتخارترین بانوی شناگر قمی توانست دو نشان طلا و یک مدال نقره را از آن خود کند، ضمن اینکه لیلا الهی توانست نشان نقره این دوره از مسابقات را در رقابتی نزدیک با سایر حریفان کسب کند.



وی اضافه کرد: مریم مرادی نیز دیگر بانوی شناگر قمی بود که توانست یک نشان طلا و یک نقره را به دست بیاورد، ضمن اینکه صغرا سلیمانی به یک مدال طلا و یک نقره دست یافت و راضیه داور پناه آخرین بانوی مدال آور قمی بود که در ماده 250 متر کرال پشت موفق به کسب نشان نقره شد تا بدین‌ترتیب تیم شنا بانوان هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم به مقام قهرمانی دست یابد.



استقبال گسترده بانوان از شنا



وی اظهار داشت: ورزش شنای بانوان به ویژه معلولین در استان قم مورد استقبال بانوان قرار گرفته است، ولی باید استخرهای مناسب و حمایت جدی نیز از این ورزشکاران شود تا موانع موجود بر سر قهرمانی و موفقیت آنها از سر راه برداشته شود.

