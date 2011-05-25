قدردانی میقاتی از تلاشهای نصرالله درباره تشکیل دولت / دستگیری یک جاسوس دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد،"نجیب میقاتی" با اشاره به اظهارات "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفت : دوست ندارم به بحثهایی که ثمری ندارد کشیده شوم درب منزل من همیشه به روی عون باز است وی هر زمان که خواست می تواند با من دیدار کند، اما من در الرابیه(محل استقرارعون)با رئیس جریان ملی آزاد دیدار نخواهم کرد.

وی افزود: توافق درباره تشکیل دولت فقط از کاخ بعبدا(کاخ ریاست جمهوری) به دست می آید و من در تفاهم و هماهنگی کامل با ریاست جمهوری هستم.

میقاتی تصریح کرد: ما قبلا با میشل عون توافق کرده بودیم که هشت وزیر و یک وزیر مشاور در امور دولت در کابینه داشته باشد، اما وی هم اکنون خواهان سهم بیشتری است و همچین وزارتخانه های خاصی را طلب کرده است.

مامور تشکیل کابینه جدید لبنان گفت : "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله در راستای تشکیل دولت از هیچ کوششی دریغ نکرده است و حزب الله موافقت کرده است که بهترین ها را برای کابینه معرفی کند."نبیه بری" رئیس مجلس و "ولید جنبلاط" رئیس جبهه نبرد ملی لبنان هم نهایت همکاری را در تشکیل دولت داشته اند.

خبر دیگر از لبنان اینکه منابع خبری لبنان اعلام کردند نیروهای اطلاعات ارتش این کشور فرد دیگری را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت کرده اند.

بر اساس این گزارش، عصر دوشنبه نیروهای اطلاعاتی ارتش با حمله به منزل این فرد متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، دستگاههای کامپیوتر و سلاح را مصادره کردند.