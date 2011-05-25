به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر خیره کننده و با شکوه از کهکشان راه شیری را یک عکاس تازه کار آمریکایی به نام "برت وبستر" با استفاده از یک دوربین دیجیتالی ساده از آسمان شب پارکهای ملی ایالت یوتاه گرفته است. این تصاویر که به نظر می رسند توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده باشند به زیبایی نشان می دهند که زمین در پهنه کیهان بسیار ناچیز است.

"برت وبستر" در این خصوص اظهار داشت: "من کشش عمیقی به صحرای یوتاه دارم و همیشه وقتی به دیدن پارک ملی طالقها و دره های کنیونلندز می روم حیرت می کنم."

این عکاس 51 ساله به مدت 27 سال به عنوان مهندس موشک و سیستمهای سوخت جامد برای وزارت دفاع آمریکا کار می کرد. وی سه سال قبل دوربین نیکون همسرش را قرض گرفت و برای بازدید به پارکهای ملی ایالت یوتاه رفت و در آنجا اولین عکسهای خود را از آسمان گرفت.

این عکاس تازه کار از نقاشیهایی که بومیان باستان آمریکا کشیده اند در عکسهای خود استفاده می کند. اعتقاد بر این است که بعضی از نقاشیهایی که الهام بخش "برت وبستر" بوده اند را جمعیتی از بومیان باستان آمریکا با عنوان "فرهنگ کهنه غربی" در 8 هزار سال قبل کشیده اند.

وبستر گفت: "دوست دارم که در عکسهایم این نقاشیهای کشیده بر روی سنگها را به گونه ای نشان دهم که در لبه کهکشان راه شیری قرار گرفته باشند."

براساس گزارش دیلی میل، وی این عکسها را با یک دوربین ساده "کانن 5D MK2" و با استفاده از سه پایه و نوردهی 30 و 60 ثانیه گرفته است.

این عکاس افزود: "دوربینهای دیجیتال امروز آنچنان پیشرفته شده اند که می توان با آنها نه تنها عکسهایی دیدنی از زمین گرفت بلکه با استفاده از حسگرهای آنها می توان هزاران ستاره در آسمان شب را شکار کرد. یوتاه جنوبی یکی از تاریکترین بخشهای آمریکا است و بنابراین دوربینها نور رسیده از راه شیری را تقویت می کنند. من از لنزهای بسیار واید و سریع استفاده می کنم. این لنزها اجازه می دهند که یک چشم انداز 180 درجه از راه شیری به دست آید."

این عکاس این تصاویر را در دمای 12- درجه سانتیگراد و ساعتها عکاسی و گرفتن بیش از 6 هزار فریم تهیه کرده است.

یک غروب پاییزی از رنگهای راه شیری در خط افق پارک ملی دره گابلین در رودخانه سبز در ایالت یوتاه



کهکشان ما- راه شیری در نمایی نزدیک در میان طاقهای طبیعی در پارک ملی طالقها





تماشایی- کهکشان راه شیری بر فراز چشم انداز یک طاق در یک شب سرد در ماه نوامبر پس از یک توفان



شاتهای عالی- برت وبستر از یک روش نورپردازی ویژه استفاده کرده و کهکشان راه شیری را در بالای صخره "بالانس" در پارک ملی "طاقها" به تصویر کشیده است



عکسی زیبا از راه شیری در پس زمینه نقاشیهای 8 هزار ساله بومیان آمریکا