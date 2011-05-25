زیرساخت ترافیک ترمینیشن را به مزایده گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام مزایده ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل به شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشند فرصت داده است تا در این مزایده شرکت کنند.

این در حالی است که از ماه گذشته به دنبال ساماندهی بازار تلفن اینترنتی خارجه بین الملل - اورجینیشن و از سرگیری فعالیت 114 شرکت بخش خصوصی فعال در حوزه VOIP، شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انعقاد قرارداد با دو تعاونی "تفتان " و "تلفا" متشکل از شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکتهای اینترنتی است که این مذاکرات نهایی شده و بزودی چهارچوب ارائه این خدمات مشخص خواهد شد.

در سال 88 نیز ارائه خدمات تلفن اینترنتی -VOIP - از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف ساماندهی به بازار ترافیک مکالمات بین الملل خارج به داخل و بالعکس به سه پیمانکار داخلی پیشگامان کویر یزد، ضحی کیش و تراشه سبز سپرده شد که قرارداد این شرکتها روبه اتمام است.

این بار شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که تبادل بخشی از ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود به مزایده می گذارد.

براین اساس و به منظور حفظ شرایط رقابتی مزایده و پیشگیری از انحصار ترافیک، هیچ یک از اپراتورهای بزرگ تلفن ثابت، سیار و وایمکس که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت دارند، نمی توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مزایده شرکت کنند.