به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت و تجلیل از خیرین در سالن اجتماعات شرکت ملی گاز بیان داشت: ابتدا از تمام کسانی که زحمت کشیدند در کشور شمعی را روشن کنند نهایت تشکر را دارم چراکه افرادی که توانسته اند در امر مدرسه سازی حضور پیدا کنند در قیاس با جمعیت کشور زیاد نیستند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشورعنوان کرد: بعد از انقلاب اسلامی 20هزار نفر در حوزه مدرسه سازی فعال بودند که به خصوص نقش زنان بسیارموثر بود که 10درصد از خیرین را شامل می شدند و تا کنون 15هزار مدرسه ساخته شده است.

رئیسی افزود: با تشکیل مجامع خیرین در استانها و شهرستانها دو میلیارد تعهد در امر مدرسه سازی محقق شد، این خیرین فقط برای ساخت و ساز فضای آموزشی روزی به طور متوسط دو مدرسه ساختند.

وی گفت: 18 درصد کل فضاهای آموزشی توسط این خیرین ساخته شد که اگر این کمکها نبود با مشکلات فراوانی روبرو می شدیم، حضور خیرین باعث شده دولت هم سرمایه گذاری عظیم شش هزار میلیارد تومانی را در حوزه مدرسه سازی داشته باشد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار داشت: در پنج سال گذشته یک سوم زیر بناهای آموزشی با مشارکت دولت و مردم ساخته شد و دولت آمادگی این را دارد که در پروژه های مشارکتی سهمی داشته و در ظرف سه سال آتی بتوانیم مشکلات مدارس تخریبی را که با استانداردهای موجود مغایرت دارد تا پایان سال مالی 1392 رفع کنیم.

همچنین رضا مدرس مدیر کل مدارس و نو سازی در مراسم تجلیل و بزرگداشت از خیرین عنوان کرد: تاکنون 12 جشنواره در استان هرمزگان برگزار شده که با کمک خیرین 210 میلیارد تومان تعهد محقق شده است، در سال گذشته جشنواره ای که در خارج کشور داشتیم توفیق های زیادی به دست آوردیم و با مشغله زیادی که این خیرین داشتند تعهدات خوبی ایجاد شد.

مدرس گفت: سال گذشته 36 میلیارد تومان تعهدات داشتیم که بالاترین تعهد به نسبت سایر استانها بود، میزان آورده دولت در حوزه مشارکت مردمی در اواسط سال 88 و 89 با همت استاندار 2.3 برابر شد و امیدواریم اعتبارات سال 90 به بیشتر از این میزان برسد.