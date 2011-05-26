همه پرسی برای ممنوعیت روبنده در سوئیس/ ادامه محاکمه کارگردان فتنه

وزیر خارجه بلغارستان ضرورت تساهل را مورد تأکید قرار داد

وزیر امور خارجه بلغارستان با انتقاد از اقدامات ناسیونالیستهای این کشور علیه مسلمانان و برخورد و درگیری در مقابل مسجد بنیاباشی ضرورت ارتقای تساهل را مورد تأکید قرار داد.

نیکولای ملادنوف وزیر امور خارجه بلغارستان گفت: بلغارستان یکی از معدود کشورهای اروپایی است که طی 50 سال نمونه تساهل قومی ، دینی و سایر اشکال آن بوده است و هیچکس نباید آن را از بین ببرد.

چندی پیش در مقابل مسجد بنیاباشی در صوفیا پایتخت بلغارستان درگیری میان طرفداران حزب ناسیونالیسیت "آتاکا" و مسلمانان برسر استفاده از بلندگوی مسجد برای پخش اذان به وجود آمد که این امر منجر به زخمی شدن عده ای از مردم شد.

این موضوع موجب شد حزب"آتاکا" در پارلمان مورد انتقاد قرار گیرد. آتاناس آتاناسوف معاون رئیس پارلمان بلغارستان گفت: هیچکس حق ندارد از اعتقادات دینی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود سوء استفاده کند.

وزیر امور خارجه بلغارستان نیز اظهار داشت: هرکس در این کشور زندگی می کند یک شهروند بلغار محسوب می شود. ممکن است افراد تفاوتهایی از نظر دیدگاه های سیاسی با هم داشته باشند اما تساهل در این کشور نباید خدشه دار شود.

وی افزود: در تاریخ بلغارستان بزرگترین لحظان زمان پذیرش تفاوتها، رویکرد مثبت نسبت به همسایگان و تمام ساکنان این کشور بوده است.

برگزاری همه پرسی برای ممنوعیت روبنده در سوئیس

براساس ارائه درخواستی از سوی یک کمیته محلی در شهر تیسینو سوئیس مبنی بر ممنوعیت پوشیدن برقع و روبنده برای مسلمانان، مقامات این شهر برگزاری یک همه‌پرسی برای ممنوعیت برقع و روبنده را مورد بررسی قرار داده‌اند.

یک کمیته محلی در شهر تیسینو سوئیس در بخش ایتالیایی زبان آن با جمع کردن بیش از 11 هزار امضا که 10 هزار امضا بیش از رقم مورد نیاز برای راه اندازی یک همه پرسی است خواستار برگزاری همه پرسی برای منع روبنده شده است.

طی چند روز آینده مقامات این شهر به بررسی امضاها پرداخته و پس از آن می توانند برگزاری یک همه پرسی شهری را اعلام کنند.

براساس گزارش روزنامه محلی کورریره دل تیسینو این اقدام علاوه بر منع روبنده و برقع قصد دارد استفاده از کلاه اسکی و سایر انواع پوشش صورت را که موجب می شوند چهره افراد نمایان نشود را نیز ممنوع کند. برخی از انواع این کلاه ها از سوی طرفداران بازیهای فوتبال از سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت برگزاری این همه پرسی، این نخستین باری خواهد بود که در سوئیس از شهروندان خواسته می شود درباره روبنده و برقع ابراز نظر کند. اخیراً ممنوعیت مشابه در فرانسه اعمال شده که موجب برانگیختن بحثهای داغی درباره آزادیهای فردی و شخصی در این کشور و فراتر از آن شده است.

در سال 2009، سوئیس با برگزاری همه پرسی ساخت مناره برای مساجد جدید این کشور را ممنوع کرد، اقدامی که از سوی بسیاری از مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و در برخی کشورهای اروپایی واکنشهایی را به دنبال داشت.

ساخت مسجد بزرگ مسلمانان ایالت تنسی آمریکا آغاز می‌شود

پس از 16 ماه مخالفت و حتی انجام اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان، مرکز اسلامی مورفریزبورو در ایالت تنسی آمریکا به زودی مسجد خود را بنا خواهد کرد.

رهبران مرکز اسلامی مورفریزبورو جمعه 30 اردیبهشت ماه اجازه ساخت مسجد این مرکز اسلامی را از دپارتمان اصول ساخت و ساخت راترفورد دریافت کردند تا نخستین فاز از ساخت مسجد را آغاز کنند.

ایمان اسامه بهلولی رهبر مرکز اسلامی مورفریزبورو با اشاره به اینکه درهای این مسجد پس از ساخت باز خواهد بود گفت: از آغاز ساخت این مسجد بسیار مسرور هستیم و می خواهیم درهای آن را به روی همه بگشاییم ، حتی افرادی که طی ماههای گذشته با ساخت این مسجد مخالفت کرده اند. از این مخالفتها احساس بدی نداشته و به درگاه خداوند دعا می کنیم ما راحفظ کند.

مجوز ساخت این مسجد برپایه تصمیم دادگاهی صادر شد که حق ساخت این گروه را برای ساخت این مسجد به رسمیت شناخته اند. طی چندین ماه گذشته بسیاری از مخالفان ساخت مسجد نیت سازندگان را به چالش کشیده و در اظهاراتی که تحت تأثیر تبلیغات منفی علیه اسلام صورت گرفته مدعی شدند ساخت این مسجد زمینه افراط گرایی را فراهم می کند.

با افزایش تعداد خانواده های مسلمانی که در این شهر زندگی می کنند ، فضای کنونی اقامه نماز برای آنها بسیار کوچک شده و تصمیم به ساخت این مسجد گرفتند تا علاوه بر اقامه نمازهای جماعت، از آن برای رویدادهای اجتماعی و فرهنگی خود نیز استفاده کنند.

زمین این مسجد دارای مساحت 2300 متر مربع مساحت است و در صورت ساخت از طراحی مدیترانه‌ای برخوردار خواهد شد، طراحی که در بسیاری از ساختمانهای این شهر مشاهده می‌شود؛ اما ساختمان اصلی دربرگیرنده یک گنبد سنتی خواهد بود.

نخستین تأمین کننده غذای حلال در ایتالیا فعال شد

نخستین تأمین کننده مواد غذایی حلال برای شهر بولوگنا در شمال ایتالیا با هدف فروش گوشت حلال به رستورانها و فروشگاههای مواد غذایی در این کشور آغاز به کار کرد.

حمزه پیکاردو مدیر این مرکز تأمین کننده مواد غذایی حلال که در بولوگنا واقع شده است گفت: این مرکز با هدف تسهیل ادغام مسلمانان به تهیه گوشت حلال می پردازد و سبک آشپزخانه ایتالیایی و قوانین اسلامی را بدون از دست رفتن طعم ارائه می کند.

وی افزود: غذاهای حلال این مرکز می تواند مورد استفاده مسلمانان و غیر مسلمانان قرار گیرد.

این مرکز علاوه بر تأمین گوشت مورد نیاز رستورانها و فروشگاه ها درنظر دارد تهیه غذای حلال برای ضیافتها و رویدادهای اجتماعی مسلمانان را نیز برعهده بگیرد.

پیکاردو گفت: این راهکار می تواند جایگزین غذای سریع باشد که هم از نظر طعم و کیفیت با آنها رقابت کرده و هم جایگزین غذاهای شود که تهیه آنها با سرعت زندگی مدرن کار ساده ای نیست.

شش مسجد در پایتخت سوئد ساخته می‌شود

درحالی که تعداد مسلمانان استکهلم که در دو مسجد این شهر به اقامه نماز می‌پردازند افزایش چشمگیری یافته، قرار است شش مسجد دیگر در این کلانشهر سوئد برای پاسخ به نیاز مسلمانان بنا خواهد کرد.

شش مسجد جدید استکهلم قرار است در نقاط مختلف این کلانشهر به طور پراکنده ساخته شود تا مسلمانان در هر منطقه ای بتوانند از تسهیلات آنها استفاده کنند.

سه مسجد قرار است در داخل شهر و در سه منطقه مختلف ساخته شود و سه مسجد دیگر در سه حومه استکهلم بنا می شوند.

این شش مسجد، تنها طرحهایی هستند که به مرحله برنامه ریزی رسیده اند. بسیاری از مسلمانان این شهر درحال حاضر از زیرزمین ها و سایر اماکن نامناسب برای اقامه نمازهای جماعت استفاده می کنند و به کرات برای ساخت مساجد جدید تمایل خود را ابراز کرده اند.

نخستین مسجد استکهلم در سال 2000 پس از 20 سال بحث و گفتگو ساخته شد. در نهایت شورای شهر استکهلم در سال 1995 با هم فکری رهبران مسلمان شهر به منظور تبدیل ایستگاه توان الکترونیکی به مسجد تصمیم گیری کرد.

معماری این مسجد با الهام از معماری اسلامی طراحی شد و معمار آن برای الهام گرفتن از معماری اسلامی به مراکش سفر کرده بود. این مسجد در ژوئن سال 2000 افتتاح شد.

دومین مسجد استکهلم نیز در سال 2007 افتتاح شد تا پاسخگوی نیاز مسلمانان ترک تباری باشد که سبک معماری این مسجد را به سبک معماری ترکی ساخته اند. خطبه های نمازجمعه این مسجد به زبانهای ترکی و سوئدی ایراد می شود.

همایش اسلام‌هراسی و بیداری اسلامی در بریتانیا برگزار می‌شود

همایش اسلام هراسی و بیداری اسلامی از سوی گروه مطالعات اسلامی مالزی در بریتانیا روز 21 ژوئن(31 خرداد) در دانشکده دولت و امور بین الملل دانشگاه دورهام بریتانیا برگزار می‌شود.

همایش "اسلام هراسی و بیداری اسلامی" با محوریت تعریف بیداری اسلامی برای مقابله با اسلام هراسی برگزار می شود.

به دنبال افزایش اسلام هراسی در سراسر جهان و ناکامی برخی نهادهای غیر دولتی برای معرفی صحیح اسلام، مطرح شدن موضوعاتی چون ساخت مسجد نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر، سوزاندن قرآن در آمریکا، فیلم موهن فتنه و کاریکاتورهای اهانت آمیز دانمار، منع مناره در سوئیس و بسیاری رویدادهای دیگر علیه مسلمان و اسلام در سراسر جهان جریان سوء باور علیه اسلام و عدم درک حقیقی اسلام بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد.

در پرتو این پدیده های منفی برگزاری همایشی برای تبادل اندیشه ها و شناسایی راهکارهای مقابله از سوی برگزارکنندگان بهترین راهکار شناخته شده است.

نمایندگان انجمن مسلمانان بریتانیا، نمایندگان شورای مسلمانان فرانسه، رؤسای گروه مطالعاتی اسلام مالزی بریتانیا، رئیس دانشکده امور بین المللی دانشگاه دورهام برخی شرکت کنندگان در این همایش هستند.

محاکمه خالق فیلم موهن فتنه ادامه می‌یابد

قضات هلند با تکذیب ادعای وکیل سازنده فیلم موهن فتنه مبنی بر عدم بی‌طرفی دادگاهی که این سیاستمدار افراط‌گرا و ضداسلام این کشور را محاکمه کرده، حکم داد که رسیدگی به پرونده گیرت وایلدرز ادامه می‌یابد.

محاکمه گیرت وایلدرز به اتهام ایراد اظهارات اهانت‌آمیز به مسلمانان و تحریک به انزجار علیه مسلمانان دادگاهی شده و تاکنون چندین جلسه از این دادگاه نیز برگزار شده است.

وایلدرز که حزب سیاسیش با عنوان " حزب آزادی" یکی از احزاب اصلی سیاسی این کشور را تشکیل داده مدعی شده است که اظهارات وی در مقایسه با اسلام و نازیسم و فراخوان ممنوعیت قرآن به رغم اینکه برای مسلمانان اهانت‌آمیز است بخشی از گفتگوی عمومی جامعه را تشکیل داده است.

هیئتی از قضات هلند روز دوشنبه 2 خرداد ماه حکم دادند که دادگاه آمستردام که محاکمه وی را برعهده دارد بی‌طرف بوده و این محاکمه می‌تواند ادامه یابد. با صدور این حکم توسط هیئت قضات در جلسه بعدی دادگاه دفاع رسمی وایلدرز آغاز می‌شود.

محاکمه وایلدرز در اصل روز 4 اکتبر 2010 ( 12 مهر 1389) در دادگاه منطقه ای آمستردام آغاز شد، اما فرآیند حقوقی آن از ماه ژانویه (دی ماه گذشته) شروع شد. این درحالی است که یک هیئت فرجام خواهی در این دادگاه حکم کردند که قضات پرونده تغییر کنند.

وکیل وایلدرز 26 فروردین ماه با ادعای متعصب بودن قضات بار دیگر اظهار داشت که وایلدرز خواهان تغییر هیئت قضاتی است که وی را برای سخنرانیهای انزجاری محاکمه می‌کنند.

اظهارات ضداسلامی برلوسکونی برای کسب رأی

نخست وزیر ایتالیا در تلاشهای ناامیدانه برای جمع کردن رأی بیشتر برای نامزد خود در انتخابات شهرداری میلان نسبت به افزایش حضور و نفوذ مسلمانان میلان در صورت شکست نامزد مدنظر خود هشدار داد.

سیلویو برلوسکونی در نقل قولی که در پایگاه اینترنتی حزب " مردم آزادی" از وی منتشر شده مدعی شده است که میلان نباید به یک شهر اسلامی تبدیل شود و خارجی هایی آن را احاطه کنند که جناح چپ به دنبال کسب حق رأی برای آنها است.

لتیزیا موراتی نامزد برلوسکونی برای سمت شهرداری میلان در نخستین دور انتخابات که هفته گذشته برگزار شد پس از جیولیانو پیساپیا در رده دوم قرار گرفت.

دومین دور انتخابات قرار است طی روزهای 29 و 30 می ( 8 و 9 خرداد ماه) برگزار شود.

شکست هفته گذشته موراتی حزب شمالی را که رویکردهای ضد مهاجرت داشته و به مواضع ضد اسلامی بدنام است را به شدت خشمگین کرده است. این حزب به کرات به نژادپرستی متهم شده و بسیاری از منتقدان آن را به حزب ملی بریتانیا در ایتالیا تشبیه می کنند. حزب ملی بریتانیا نیز یک حزب سیاسی راست گرای بریتانیایی که به نژادپرستی شهرت دارد.

موراتی برای شهرداری میلان در ستاد تبلیغاتی خود موضوعاتی چون مهاجرت، جرم و هراس فرهنگی و اقتصادی از مهاجران را مطرح کرده و خود را مدافع ریشه های مسیحی ایتالیا می داند.

در ایتالیا جمعیتی حدود 2/1 میلیون مسلمان زندگی می کنند که از این تعداد 20 هزار نفر را تازه مسلمانان ایتالیایی تشکیل داده است.

"اسلام‌هراسی به مثابه ایدئولوژی علیه مسلمانان آمریکایی" بررسی شد

استاد دانشگاه کارولینای جنوبی در نشست کتاب "اسلام هراسی: ستاد ایدئولوژیکی علیه مسلمانان" که به تازگی از سوی انتشارات کلاریتی پرس در 272 صفحه منتشر شده به تبیین اسلام هراسی در جامعه آمریکا و دیدگاههای خود درباره این هراس غیر منطقی از اسلام پرداخت .

استفان شیهی استاد مطالعات عربی و مدیربرنامه عربی دانشگاه کارولینای جنوبی در این نشست اظهار داشت: اسلام هراسی هراس غیرمنطقی و یا انزجار از اسلام و مسلمانان است و یکی از جلوه های نژادپرستی در آمریکا محسوب می شود.

جیمز اشمیت برگزار کننده این نشست با تأیید اظهارات شیهی اظهار داشت: نژادپرستی شیوه کلاسیک آمریکایی در راستای تفرقه اندازی و حکومت کردن است. متأسفانه نژادپرستی در این جامعه نقش زیادی به خود گرفته است.

لارن بیرز از دانشجویان دانشگاه فلوریدا که در این نشست شرکت کرده بود گفت: اسلام هراسی در آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است. اسلام هراسی به توجیه آمریکا برای جنگ تبدیل شده است.

تریسی گراهام دانشجوی دانشگاه فلوریدای مرکزی اظهار داشت: درحالی که آمریکایی ها از تبعات نژادپرستی رنج نبرده و از آنجا که آن را تجربه نکرده‌اند از درک آن نیز ناتوان هستند.

استفان شیهی نویسنده کتاب " اسلام هراسی: ستاد ایدئولوژیکی علیه مسلمانان" اظهار داشت: اسلام هراسی نمونه درحال افزایشی از نژادپرستی در آمریکا است. تظاهرات ضد اسلامی و فعالیتهای دیوانگانی چون تری جونز از نمونه های این اسلام هراسی هستند.

وی افزود: اسلام هراسی بعنوان یک پدیده گسترده درنظر گرفته نمی شود بلکه بیشتر یک پدیده افراط گرایانه است که بیشتر آمریکاییها در آن سهیم هستند.

شیهی که خود را به عنوان یک عرب مسیحی کاتولیک توصیف می کند گفت: قصد دارد با اقدامات خود موجب شود آمریکاییها درباره رویکردهای خود بیشتر فکر کنند تا این که به فرهنگ مسلمانان و ویژگیهای آنها بپردازند.

این کارشناس مطالعات عربی اظهار داشت: هدف این است که آمریکاییها به درک علل مشکل خود با مسلمانان برسند و اسلام هراسی را با رویکرد ریشه ای مورد بررسی قرار دهند. چون افرادی که قربانی این پدیده می شوند خود نمی توانند راهکاری برای حل آن ارائه کنند.

زید غنیمی سخنگوی مرکز اسلامی گینسویل گفت: رویدادهای ضد اسلامی امروز بیش از گذشته رخ می دهد اما نمی توان بر این اساس رویکردهای نژادپرستانه را به تمام مردم این کشور نسبت داد.

نخستین زن مسلمان به عنوان شهردار بردفورد منصوب شد

یک زن مسلمان بریتانیایی برای نخستین بار روز سه شنبه 24 می ( 3 خرداد ماه) به عنوان شهردار شهر بردفورد بریتانیا منصوب شد.

نویده اکرم نخستین زن مسلمان شهردار در بریتانیا اظهار داشت: من تلاش می کنم بعنوان یک سفیر تأثیرگذار و فعال برای این منطقه فعالیت کنم و از حضور بیشتر تمام جوامع در این فرآیند دموکراتیک حمایت می کنم.

اکرم بعنوان شهردار جدید شهر بردفورد انتخاب شده و نخستین زن مسلمانی است که برای این پست انتخاب شده، وی از سال 2004 بعنوان عضو شورای شهر لیتل هورتن فعالیت می کرد.

اکرم دارای سه فرزند است و پیشتر معاون شهردار بردفورد بوده و نخستین زن پاکستانی در بریتانیا است که به چنین نقش مدنی دست یافته است. نویده اکرم فارغ التحصیل روان شناسی و جامعه شناسی است و یکی از دو عضو شورای شهر بود که در سال 2007 برای حضور در یک بحث ملی برای شناسایی رهبران آینده انتخاب شد.

این شهردار مسلمان یکی از بنیانگذاران سازمان اتحاد بردفورد در فجایع است که بعنوان یک سازمان حمایتی نمایندگی گروه های خیریه بردفورد را برعهده دارد.

اکرم تنها مسلمان بریتانیایی نیست که در مقامات بالای این کشور فعال است. جدا از فعالیت مسلمانان در سالهای گذشته، در انتخابات سال 2010 هشت مسلمان در مجلس عوام بریتانیا انتخاب شدند.

جمعیت اقلیت مسلمان بریتانیا 2 میلیون نفر تخمین زده شده که بیشتر این جمعیت را مسلمانان هندوستان، بنگلادش و پاکستان تشکیل داده اند.

کلیسایی در فلوریدای آمریکا به مسجد تبدیل می‌شود

مسلمانان فلوریدا برای ساخت یک مسجد جدید در ساختمانی به مساحت 11 هزار متر مربع که پیشتر کلیسایی در آن قرار داشت و اکنون متروکه شده درخواستی را به شورای شهر ارائه کرده‌اند.

ائتلاف انجمنهای غرب بوینتون از صالح الراونی معمار برجسته این منطقه خواسته اند طرحی برای مسجد پیشنهاد شده ارائه کند، چرا که این ائتلاف هیچ مخالفتی با ساخت مسجد ندارد.

کن لسیتر رئیس این ائتلاف گفت: مسلمانان همسایگان خوبی هستند و مسجد آنها نیز چون سایر اماکن عبادی و کلیساها فعال خواهد شد.

این ائتلاف تنها از متولیان ساخت مسجد ساخته برای مسجد پارکینگ بزرگی تعبیه کنند تا نگرانی افزایش بار ترافیک در زمان اقامه نمازهای جماعت در این منطقه کاهش یابد.

در میان تنها مخالفتهای جزئی با ساخت این مسجد از سوی برخی ساکنان صورت گرفته است و علت اصلی آن نیز مخالفت با طنین انداز شدن صدای اذان از مناره های مسجد است. این درحالی است که براساس اظهارات لسیتر این مسجد بدون مناره ساخته می شود و اظهار این نگرانی از سوی برخی ساکنان بی مورد است.

در بخش پلم بیچ در فلوریدا هفت مسجد قرار دارد و براساس اعلام دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در این منطقه مسلمانان بخش پلم بیچ در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته اند و تعداد کنونی آنها 10 هزار نفر تخمین زده می شود.