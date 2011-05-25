  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۲۱

وزارت بهداشت اعلام کرد:

افزایش 2 برابری مصرف قلیان در بین نوجوانان ایرانی

افزایش 2 برابری مصرف قلیان در بین نوجوانان ایرانی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، نتایج آخرین مطالعات در کشور نشان می دهد شیوع مصرف قلیان طی سالهای 82 تا 86 در بین پسران 13 تا 15 ساله ‌از 16 به 32 درصد و در بین دختران همین رده سنی از 8.9 به 19 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ارتباط با مضرات مصرف قلیان گفت: چاقی شکمی یکی از عوارض شایع مصرف قلیان است که عامل و تشدید کننده بسیاری ار بیماریها همچون دیابت و فشارخون بالا است.

وی ادامه داد: برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد سمی است و نیکوتین حاصل از دود قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیاد آور است.

ندافی افزود: مصرف کنندگان قلیان در هر وعده مصرف 50 تا 200 پک می زنند که هر پک حاوی 15/0 تا یک لیتر دود است به عبارت دیگر هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ یا بیشتر سیگار مصرف می کند.

وی ادامه داد: منواکسید موجود در دود قلیان در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر و اثرات آن نیز چه برای مصرف کننده و چه برای مصرف کننده و چه برای افراد در معرض دود تحمیلی فراتر است.
 
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد:‌ خطر انتقال بیماری های عفونی به دلیل استفاده مشارکتی افراد از قلیان وجود دارد و توتون و تنباکوی استفاده شده در قلیان از نازلترین انواع توتون و تنباکوهای موجود است که در واقع خطرناکترین آن است.
 
طبق نتایج آخرین مطالعات انجام شده در ایران در خصوص و ضعیت استعمال دخانیات در بین جوانان 13 تا 15 ساله طی سالهای 82 تا 86، ‌شیوع مصرف قلیان در بین پسران از 16 به 32 و در دختران از 9/8 به 19درصد افزایش پیدا کرده است.
 
بنابر این گزارش،‌ مصرف قلیان طی سالهای مذکور از 1/12 به 1/26 درصد رسیده است که افزایش مصرف سیگار را هم از 2 درصد به 3 درصد به همراه داشته است.
 
بر اساس تحقیق مذکور، ‌تجربه اولین مصرف سیگار در سن 10 سالگی متاسفانه طی سال های ذکر شده از 6/17 به 1/36 درصد افزایش پیدا کرده که عمدتا در گروه سنی پسران و از 1/15 به 7/40 درصد بوده است.
کد مطلب 1320867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها