افزایش 2 برابری مصرف قلیان در بین نوجوانان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ارتباط با مضرات مصرف قلیان گفت: چاقی شکمی یکی از عوارض شایع مصرف قلیان است که عامل و تشدید کننده بسیاری ار بیماریها همچون دیابت و فشارخون بالا است.

وی ادامه داد: برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد سمی است و نیکوتین حاصل از دود قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیاد آور است.

ندافی افزود: مصرف کنندگان قلیان در هر وعده مصرف 50 تا 200 پک می زنند که هر پک حاوی 15/0 تا یک لیتر دود است به عبارت دیگر هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ یا بیشتر سیگار مصرف می کند.

وی ادامه داد: منواکسید موجود در دود قلیان در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر و اثرات آن نیز چه برای مصرف کننده و چه برای مصرف کننده و چه برای افراد در معرض دود تحمیلی فراتر است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد:‌ خطر انتقال بیماری های عفونی به دلیل استفاده مشارکتی افراد از قلیان وجود دارد و توتون و تنباکوی استفاده شده در قلیان از نازلترین انواع توتون و تنباکوهای موجود است که در واقع خطرناکترین آن است.

طبق نتایج آخرین مطالعات انجام شده در ایران در خصوص و ضعیت استعمال دخانیات در بین جوانان 13 تا 15 ساله طی سالهای 82 تا 86، ‌شیوع مصرف قلیان در بین پسران از 16 به 32 و در دختران از 9/8 به 19درصد افزایش پیدا کرده است.

بنابر این گزارش،‌ مصرف قلیان طی سالهای مذکور از 1/12 به 1/26 درصد رسیده است که افزایش مصرف سیگار را هم از 2 درصد به 3 درصد به همراه داشته است.

بر اساس تحقیق مذکور، ‌تجربه اولین مصرف سیگار در سن 10 سالگی متاسفانه طی سال های ذکر شده از 6/17 به 1/36 درصد افزایش پیدا کرده که عمدتا در گروه سنی پسران و از 1/15 به 7/40 درصد بوده است.