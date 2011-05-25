انتخابات کارفرمایان خدماتی برای دوره 3 ساله برگزار شد

داود جوانی در گفتگو با مهر از برگزاری سومین دوره انتخابات کارفرمایان خدماتی کشور برای یک دوره 3 ساله خبر داد و گفت: 9 نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره، 2 نفر بازرس و 3 نفر از اعضای هیئت داوری معرفی شدند.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با تاکید بر اینکه در این دوره 44 کانون از 46 کانون کشوری با بیش از 20 هزار شرکت خدماتی و 3 میلیون نیروی کار حضور داشتند، اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره اصلی متشکل از داود جوانی از قزوین، مسعود مرادی از کرمانشاه، مجید انتظامی از تهران، فرشاد نوید از همدان، غلامرضا صوفی از آذربایجان غربی، مسلم رشیدی از قم، اصغر حسنعلی پور از آذربایجان شرقی، مهدی شمسی از بوشهر و سهراب نوروزی از اهواز است.

جوانی ادامه داد: همچنین حمید شکرالهی از مرند و جلفا و مجید نجفی از زنجان به عنوان 2 نفر بازرس و محمود باقرزادگان از مازندران، فرامرز کلاری از فارس و علی فرشید نیا نیز از میانه به عنوان 3 نفر از اعضای هیئت داوری انتخاب و معرفی شدند.