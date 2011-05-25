به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر فامیل کریمی ظهر چهارشنبه در کارگروه اجتماعی و حقوق شهروندی استان همدان گفت: باید در راستای حفظ حقوق شهروندان از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های کانون‌های تربیتی و آموزشی باید مدنظر قرار گیرد اظهارداشت: مهمترین مطالبه مردم در جامعه حفظ حجاب است.

فرصت‌های دستگاه‌های اجرایی همدان برای ترویج حجاب بکار رود

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان افزود: استفاده از فرصت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی استان همدان در راستای ترویج فرهنگ حجاب ضروری است.

فامیل کریمی با اشاره به حضور بیشمار مردم در همایش پیاده‌روی جمعه گذشته اظهار داشت: موج جمعیت حفظ حجاب را نشان می‌داد اما نمی‌توان منکر بی‌حجابان جمعیت شد.

وی با تأکید بر اینکه بی‌حجابی در جامعه امروز ریشه در کانون‌های تربیتی دارد، اظهار داشت: حفظ حجاب و عفاف مختص زنان نیست و مردان نیز باید به این مقوله توجه کنند.

فامیل‌کریمی با تأکید بر توجه به نکات مهارتی در آموزش خانواده افزود: باید از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب استفاده کرد.

فرهنگ حجاب در ادارات همدان نهادینه شود

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز در این جلسه گفت: باید دستورالعمل های مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی در خصوص ارتقا فرهنگ حجاب و عفاف در ارگان ها و نهادها به شکل دقیق اجرایی شود.

احمد رستنده افزود: باید کمیته انضباطی دانشگاه‌های استان همدان فعال‌تر شود.

رستنده به ضرورت تشکیل شورای امر به معروف در دستگاه‌هایی که این شورا تشکیل نشده است اشاره کرد و گفت: تقویت شوراهای امر به معروف در سایر دستگاه‌ها نیز باید مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: پیگیری موضوع امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در اول وقت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.