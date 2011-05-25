به گزارش خبرنگار مهر، محمود زاهدی عصر امروز در نشست مشاوران آموزش و پرورش مناطق استان تهران که در شهرستان شهریار برگزار شد، افزود: حرکت مدارس استان تهران به سوی هوشمند شدن شتاب گرفته و تا سه سال آینده اغلب مدارس استان هوشمند خواهند شد که باید مشاوران از هم اکنون به دنبال راهکارها و برنامه های جدید و هماهنگ شدن با شبکه هوشمند مدارس باشند.

وی با تأکید بر گسترش فعالیتهای هسته مشاوره در مناطق اظهار داشت: این امر یکی از ضرورتهای هر منطقه به شمار می رود، به گونه ای که هم اکنون به ازای هر 400 نفر، یک ساعت مشاوره تعلق می گیرد.

این مسئول با تشکر از زحمات مشاوران مناطق استان را طول ماههای گذشته ادامه داد: فعالیتهای مشاوره ای مناطق استان تهران در طول سال تحصیلی جاری بسیار مؤثر و حتی فراتر از حد انتظار بوده است.

شناخت مسائل امروزی مهمترین عامل موفقیت مشاوران است

رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار نیز در این نشست گفت: آشنایی و جمع آوری اطلاعات لازم در رابطه با مشکلات دانش آموزان و شناخت مسائلی که امروزه نوجوانان کشور را درگیر خود کرده است مهم ترین عامل موفقیت مشاوران در مدارس است.

حکمعلی نجفی افزود: پیچیدگی که جوامع امروزی را درگیر خود کرده و موجب افزایش بیماری افسردگی بین قشرها و سنین مختلف مردم شده ضرورت وجود مشاوران را در جامعه نشان می دهد.

وی بیان کرد: یکی از تصمیمات درستی که در حوزه تربیتی وزارت آموزش و پرورش اتخاذ شده، انتصاب مشاوران تربیتی است که این امر به طور قطع نتیجه مثبتی را به دنبال دارد.

این مسئول آموزشی ادامه داد: مشاوران باید با زمان حرکت کنند و علم آنها باید پاسخگوی مشکلات روز جامعه باشد.

وی تصریح کرد: مشاوران باید با حضور فعال و مؤثر خود، ضرورت وجودشان در مدارس را بر همگان ثابت کنند و با ارائه طرح ها و برنامه های مناسب در حوزه کار خود روزنه های جدیدی را به روی این علم بگشایند.