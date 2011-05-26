دانشگاه آزاد در 90 فردوسی پور!/ یک راه برای تقلب در کنکور و پولی شدن دکتری

ادعاهای وزارت امور خارجه آمریکا و سرنوشت فارغ التحصیلان بیکار

به گزارش خبرنگار مهر، روز 30 اردیبهشت ماه وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد قوانین مرتبط باتحصیل دانشجویان ایرانی را تغییر داده که این تغییرات محدود به شرایط اخذ روادید بوده و مدت زمان آن از سه ماه به دو سال افزایش یافته است اما دانشجویان ایرانی برای تحصیل در برخی رشته ها که امریکائیها آنها را رشته های حساس! می دانند منع هستند. این تغییر در جهت افزایش مدت اعتبار و تعداد دفعات ورود نسبت به روادید سه ماهه با قابلیت یک بار امکان ورود به وجود آمده است.

این در حالی است که تحلیلهای نشریه نیویورک تایمز نشان می دهد میزان اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل آمریکایی به مشاغل نیازمند به مدارک دانشگاهی و به طور کلی میزان استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهها در آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته است.

وزیر سابق نفت به دانشگاه می‌رود

پس از تغییر و تحولات کابینه دولت دهم و در راستای اعلام ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، عنوان شد که سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا حضور می یابد. این موضوع از سوی وزارت نفت تکذیب شد.

وزارت نفت در بیانیه خود اعلام کرد : سید مسعود میرکاظمی به دلیل عضویت در هیئت علمی دانشگاه، علاقمند به پذیرش مسئولیتهای اجرایی نبوده و درصدد انجام امور علمی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور است. پیش از این میرکاظمی در دوره ای مسئولیت ریاست دانشگاه شاهد را بر عهده داشت.

پذیرش دانشجوی دکتری پولی از بهمن 90

ابوالفضل حسنی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی شرایط پذیرش دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت را اعلام کرد و گفت: سعی می‌کنیم برای بهمن ماه 90 پذیرش مازاد بر ظرفیت دانشجوی دکتری را عملیاتی کنیم. شیوه نامه پذیرش دانشجوی دکتری در راستای پذیرش مازاد بر ظرفیت تهیه و ابلاغ می شود.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: پذیرش دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت پس از انجام مصاحبه ورودی‌های آزمون نیمه متمرکز دکتری انجام می‌شود. بر این اساس سعی می‌کنیم در بهمن ماه 90 پذیرش دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت را عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: موافق تجمیع کنکورهای دولتی و آزاد هستم

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با تجمیع سازمان سنجش با مرکز سنجش آموزش پزشکی و مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر من داوطلب کنکور بودم حتماً می گفتم تجمیع باید صورت گیرد اما در برخی موارد این دو مرکز با تجمیع مخالف هستند.

محمدحسین سرورالدین در پاسخ به مهر در ارتباط با تجمیع سازمان سنجش با سایر مراکز آزمون گفت: اگر پیش از این مطرح شده بود که سازمان سنجش آموزش کشور با مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ادغام می شود تاکید می کنم به این صورت اصلاً نبوده است. هر چند هنوز گزارش کامل این نظرسنجی به دست من نرسیده است اما می توانم از همین الان جواب را به شما بگویم و از طرف داوطلبان اعلام کنم که جواب مثبت است.

اعطای بورسهای مشکوک به ایرانیها

فراخوان آکادمی علوم آمریکا برای اعطای بورس به ایرانیان طرفدار حقوق بشر آمریکایی و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان از جمله تحرکات سیاسی آمریکا در قبال نخبگان ایرانی در هفته گذشته بود. غلامرضا خواجه سروی معاون وزیر علوم در این رابطه می گوید: علاوه بر بورسیه‌ای که آکادمی علوم آمریکا درباره آن تبلیغات می‌کند، بورس‌های دیگری نیز در دنیا داریم که در حقیقت یک در باغ سبزی برای جذب نیروهای کشورمان است تا این نیروها در خدمت اهداف نظام سلطه قرار گیرند. چنین تصوری درباره اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهیان ما خیلی راه به جایی نمی‌برد.

خواجه سروی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان متقاضی تحصیلات دانشگاهی نیز به مهر گفت: موردی که آمریکایی‌ها قبلاً نیز به اشکال مختلف دنبال اعمال آن بودند اما اکنون صراحتاً اعلام می‌کنند ناظر بر بورس‌هایی است که پیش از این نیز به هم‌میهن مان می‌دادند اما از نظر هموطنان ایرانی خیلی از این بورس‌ها، بورس‌های مشکوکی بود و تلقی این بود که غرب با این بورس‌ها می‌خواهد یک سری آدم خریداری کند و در خدمت اهداف خود قرار دهد.

اختلاف ساعت ایران با کشورهای دنیا وامکان تقلب درکنکور

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری جلسه کمیسیون آموزش با رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: همزمانی کنکور سراسری در ایران با سایر کشورها که مشکلاتی را به علت عدم یکسان بودن ساعتها به دنبال دارد از دیگر مباحثی بود که در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

سلیمی افزود: در برخی کشورها مثل ژاپن که 6 ساعت از ایران جلوتر است مشکل برگزاری آزمون وجود دارد و امکان لو رفتن سوالات وجود دارد.

برگزاری یک جشنواره دانشجویی پس از وقفه 7 ساله