به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در آیین افتتاح بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان بناب افزود: تاکنون 15 هزار تخت بیمارستانی به بهره برداری رسیده و 48 هزار تخت دیگر نیز در حال تاسیس و تکمیل است.

وی گفت: از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در کشور، دو هزار و 500 پروژه مربوط به بخش بهداشت و سلامت می شود که تکمیل و بهره برداری از بیمارستانها از جمله آنهاست.

دستجردی اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از 48 هزار تخت باقی مانده، نیاز به تخت بیمارستانی در کشور برطرف و نیازهای درمانی مردم به نحو شایسته تری تامین شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در سال گذشته با تصویب قانون جامع ارتقای بهره وری در کشور، 23 هزار پرستار، ماما، بهیار، کمک بهیار و تکنسین فوریتهای پزشکی از طریق برگزاری آزمون استخدام شدند.

وی افزود: برای افزایش دستمزدها و اضافه کاری کارکنان مجموعه وزارت بهداشت و درمان نیز گامهای خوبی برداشته شده است.