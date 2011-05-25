به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در جشنواره ملی توت فرنگی که در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: توسعه و پیشرفت استان کردستان نیازمند توجه بیشتر به بخش کشاورزی است که خوشبختانه این استان در بخش کشاورزی دارای توانمندی های بسیار خوبی است.

وی عنوان کرد: کردستان در تولید و عرضه بسیاری از محصولات بخش کشاورزی دارای توانمندی های بسیار خوبی است که می توان با تقویت و توجه بیشتر به آنها زمینه را برای افزایش تولید و همچنین ایجاد اشتغال پایدار و در نتیجه پیشرفت همه جانبه کردستان فراهم کرد.

استاندار کردستان با اشاره به تولید بیش از 80 درصد از توت فرنگی کشور در این استان یادآور شد: خوشبختانه در پی سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان در سال 88 کانون ملی توت فرنگی به مرکزیت این استان شکل گرفت و طی سه سال اخیر نیز اقدامات بسیار خوبی در چارچوب این کانون اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه های کانون توت فرنگی در راستای توجه به این پتانسیل ارزشمند در استان کردستان و چندین استان دیگر کشور افزود: کانون ملی توت فرنگی برنامه های خود را در قالب کشوری پیگیری می کند و انتظار می رود که بخش خصوصی نیز با همکاری و مشارکت بخش های دولتی در راستای توجه به نیازهای این بخش همکاری و مشارکت مناسبی داشته باشند.

شهبازی با اشاره بر لزوم تلاش و جدیت بیشتر برای رفع نیازها و مشکلات کشاورزان توت فرنگی کار گفت: امیدواریم که در چارچوب برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم هر سال بخشی از مشکلات این حوزه را رفع کرده و شرایط را برای بهره برداری هر چه بهتر از این پتانسیل در سطح استان کردستان و سایر استانهای کشور فراهم کنیم.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر به صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی در استان کردستان شد و عنوان کرد: در جریان سفر سوم دولت به کردستان تسهیلات بسیار خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در کردستان صورت گرفته است و باید از این امکانات در راستای ایجاد صنایع تبدیلی در این بخش به نحو مناسب بهره برداری کرد.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و توت فرنگی کاران از استان های مختلف برگزار شد، چندین برنامه فرهنگی و هنری اجرا شد و از 14 توت فرنگی کار نمونه کشوری تجلیل به عمل آمد.