رفسنجان با کمبود نیروی امدادی مواجه است

حسن امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 83 نفر عضو باشگاه امدادگران هستند که طبق چارتی که وجود دارد حداقل باید 264 نفر عضو باشگاه امدادگران شوند.

وی عنوان کرد: افراد عضو باشگاه امدادگران در گروه های 9 گانه تقسیم می شوند که هر یک از این گروه ها شرح وظایف خاص خود را دارند.

وی با بیان اینکه افراد عضو باشگاه امدادگران در فعالیتهای امدادی آموزش دیده هستند، بیان کرد: در حال حاضر بیش از 50 نفر از باشگاه امدادگران با گذراندن آموزشهای تخصصی، آماده به کار و انجام وظایف در هنگام بروز حوادث و سوانح هستند که البته اعضای جوانان و داوطلبان راغ باید به این جمع اضافه کرد.

امینی با اشاره به اطلاع رسانی در زمینه ثبت نام جوانان علاقمند به حضور در باشگاه امدادگران گفت: ما تا حد ممکن در این زمینه از طریق رسانه های محلی شهرستان اطلاع رسانی انجام داده ایم و می طلبد مردم و علی الخصوص جوانان به این موضوع پراهمیت توجه داشته باشند و در باشگاه امدادگران عضو شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر رفسنجان با بیان اینکه احداث انبار امدادی در رفسنجان در سال جاری کلنگ زنی می شود، گفت: این انبار که مجموعه کاملی خواهد بود و شمال استان را پوشش خواهد داد شامل محل اسکان اضطراری، سوله های امدادی، کلاسهای آموزشی و دیگر امکانات است.

امینی با بیان اینکه نقشه توپوگرافی این محل نیز انجام شده است، گفت: این انبار امدادی علاوه بر اینکه شهرستانهای رفسنجان و انار را پوشش می دهد، معین شهرستانهای شهربابک، سیرجان و زرند نیز خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال احمر رفسنجان به برنامه های مختلف این جمعیت در هفته هلال احمر اشاره کرد و افزود: دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان، گلباران قبور مطهر شهدا، برگزاری مانور امداد و نجات و آتش نشانی و همچنین مانور نجات از ارتفاع و خودرو و آموزش همگانی در محل برگزاری نماز جمعه از جمله برنامه های اجرا شده در هفته هلال احمر بود.