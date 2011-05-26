نامه شمقدری و جواب فون تریه / آغاز اکران عمومی "جرم"

به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران در هفته آخر اردیبهشت ماه و اول خرداد سال 90 با خبرهایی چون پایان جشنواره بین المللی فیلم شهر، اختتامیه شصت و چهارمین جشنواره فیلم کن، پایان اکران دو فیلم "جدایی نادر از سیمین" و "اخراجی ها 3"، نامه شمقدری به ژیل ژاکوب و جوابیه این کارگردان، برگزاری جشن کانون فیلمنامه نویسان و.... روبرو بود.

- چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با مراسم اختتامیه ای طولانی اول خرداد ماه با حضور هنرمندان بسیاری در برج میلاد برگزار شد. در این مراسم فیلم های سینمایی چون "طلا و مس"، "جدایی نادر از سیمین"، "مرهم"، "یه حبه قند"، "آینه های روبرو"، " اینجا بدون من"، "آفریقا" و در بخش مستند، کوتاه و انیمیشن نیز آثار ممختلفی جوایزی را از آن خود کردند.

- شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کن نیز به کار خود پایان دارد. فیلم "به امید دیدار" محمد رسول اف در این رویداد در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. در آیین اختتامیه این رویداد فیلم سینمایی "درخت زندگی" ساخته ترنس مالیک برنده جایزه نخل طلایی شصت و چهارمین دوره جشنواره کن شد. این فیلم که قرار بود سال گذشته در جشنواره کن به نمایش درآید عاقبت به جشنواره شصت و سوم نرسید و امسال برنده جایزه نخل طلا شد. برد پیت و شان پن در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته‌اند.

دو فیلم "پسری با دوچرخه" ساخته برادران داردن از بلژیک و "روزی روزگاری در آناتولی" به کارگردانی نوری بیلگه جیلان از ترکیه به طور مشترک برنده جایزه بزرگ این جشنواره شدند. برادران داردن پیش از این دوبار در سال‌های 1999 با فیلم "روزتا" و 2005 با فیلم "بچه" برنده نخل طلایی کن شده بودند. نوری بیلگه جیلان نیز در سال 2002 جایزه بزرگ جشنواره کن را برای فیلم "فاصله" دریافت کرده بود. او همچنین در سال 2008 برای کارگردانی فیلم "سه میمون" به جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن دست یافته بود.

فون تریه

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره امسال به نیکلاس ویندینگ کارگردان دانمارکی فیلم "رانندگی" محصول آمریکا اهدا شد. جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره نیز به کریستن دانست بازیگر آمریکایی فیلم "ملانکولیا" اختصاص یافت. ژان دوژاردن بازیگر فرانسوی فیلم "هنرمند" نیز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن شد. مای ون فیلمساز فرانسوی برای ساخت فیلم "پولیس" جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. جوزف سدار نیز برای نگارش فیلمنامه فیلم "ردپا" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد.

جایزه دوربین طلایی جشنواره امسال هم به فیلم آرژانتینی "Las acacias" ساخته پابلو جیورجلی اهدا شد. فیلم کوتاه "صلیب" ساخته مارینا ورودا نخل طلایی بهترین فیلم کوتاه جشنواره را دریافت کرد.

اما اختتامیه جشنواره کن برای سینمای ایران در همین بخش خاتمه نیافت. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وم خرداد ماه در نامه ای به ژیل ژاکوب مدیراین رویداد عنوان کرد، جشنواره کن نقطه سیاهی را در تاریخ رفتارهای خود ثبت کرد. در متن این نامه آمده است: در ابتدا مایل هستم شادمانی خود را از اینکه عمر جشنواره شما به شصت و چهارمین دوره خود رسیده است به سینماگران و مردم فرهنگ دوست فرانسه تبریک بگویم حتماً خوب به خاطر دارید جشنواره کن با هدف مقابله با فاشیست‌ها پاگرفت.



در ادامه می‌خوانیم: فاشیست‌ها کسانی بودند که تنها خود را مستحق برخورداری از رفاه و حیات می‌دانستند و حضور مخالفان خود را به هیچ وجهی حاضر نبودند تحمل کنند جای تاسف دارد که امروز شاهد هستیم پس از 64 سال ، رگه‌ای از خوی همان افراد در تصمیمات مسئولان جشنواره نمود پیدا می کند و یکی از معتبرترین فیلمسازان اروپایی که شاید پر افتخار ترین فیلمساز باشد که در جشنواره کن بارها با فیلم هایش حضور یافته است به تیغ رفتاری متعصبانه که ریشه در دوران قرون وسطایی دارد گرفتار و از جشنواره کن اخراج می شود.

شمقدری در ادامه تاکید می‌کند: نمی‌دانم آزادی بیان دیگر چه مفهومی خواهد داشت شاید لازم باشد در دایره المعارف‌ها مفهوم جدیدی از آزادی بیان ارائه شود والا رفتاری که جشنواره کن با آقای فون تریه انجام داد و مجبورش کرد که بارها به عذرخواهی بپردازد ،انسان را به یاد گالیله می‌اندازد که صاحبان کلیساهای قرون وسطایی با تهدید مجبورش کردند نظریه علمی‌اش را که زمین کروی است انکار کند.



معاون سینمایی در پایان یادآور می‌شود: بپذیرید فارغ از آنکه نسبت به اظهارات آقای فون تریه چه نظر و دیدگاهی داریم، جشنواره کن نقطه سیاهی را در تاریخ رفتارهای خود ثبت کرد. از این دوره ندای دفاع از آزادی در جشنواره کن شاید شعار بی معنایی باشد که برای ترمیم آن سال‌ها باید تلاش کرد.

اما روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه نیز لارس فون تریه در واکنش به نامه جواد شمقدری به ژیل ژاکوب گفت: حرف‌های من در کنفرانس خبری فیلم هوشمندانه نبودند و نسبتا مبهم و آزاردهنده بیان بیان شدند. وی که چندی پیش پس از اظهارات جنجال‌آمیزش در نشست خبری فیلم "ملانکولیا" مجبور به خروج از جشنواره‌ای شد که زمانی برای فیلم "رقصنده در تاریکی" نخل طلا را به او اعطا کرد.

به نوشته هالیوود ریپورتر، خالق آثاری چون "اروپا" با اشاره به پتانسیل انسانها در خصوص میل به توحش عنوان کرد، برای پرهیز از هرگونه فجایع انسانی در آینده درک این مساله لازم است. فون تریه که از حواشی جشنواره کن فاصله گرفته است، چندی پیش هم در گفت‌وگو با بی.بی.سی افزود:بیان چنین صحبت‌هایی واقعا احمقانه بود و من دیگر هرگز چنین نشست خبری نخواهم داشت. واقعا متاسفم و اگر موجب ناراحتی کسی شدم، اصلا تعمدی نبوده است. من از خود بی‌خود شدم و از این بابت خودم را سرزنش می‌کنم. من در نشست خبری تصور می‌کردم با دوستان نشسته‌ام و گپ می‌زنم، اما لحظاتی بعد دیدم با دنیا صحبت کرده‌ام.

وی درنشست مطبوعاتی فیلمش در کن گفته بود که "نازی" است و تا حدی با هیتلر همدردی می‌کند، اما بعد توضیح داد که سخنانش کاملا و مطلقا احمقانه بوده است. فون تریه تاکیدمی کند:من از این به بعد، هرگز در هیچ نشست مطبوعاتی شرکت نمی کنم. برای خودم متاسفم و اگر کسی را آزرده‌ام، عذر می‌خواهم. اصلا چنین قصدی نداشتم. کاملا و مطلقا احمقانه بود.

در حالی که فون تریر از کن اخراج شده بود، فیلم او که درمورد برخورد قریب‌الوقوع یک سیاره با زمین است، همچنان در بخش مسابقه کن باقی ماند و کرستن دانست به خاطر آن برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. فون تریه سال 2000 با "رقصنده در تاریکی" نخل طلای کن را دریافت کرد.

- شب فیلمنامه نویسان سینمای ایران در خانه سینمای شماره دو با تقدیر از فیلمنامه نویسان مستقل برگزار شد. همزمان با روز فیلم‌نامه نویسی در این مراسم از محمد هادی کریمی، مجید فرازمند، سعید مطلبی، پیمان قاسم‌خانی، سیامک تقی‌پور به عنوان پنج فیلمنامه نویس برتر و از فرهاد توحیدی برای تلاش‌هایش در عرصه حمایت از کانون فیلمنامه نویسان تقدیر شد. همچنین شب کانون کارگردانان سینمای ایران نیز دوشنبه نهم خرداد ماه به دبیری مازیار میری در باغ موزه هنر ایرانی برگزار می شود.

- بالاخره پس از سه ماه اکران عمومی فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی و "اخراجی ها 3" مسعود د دنکمی در گروه های سینمایی آفریقا و استقلال به پایان رسید و از چهارم خرداد ماه فیلم های "جرم" مسعود کیمیایی و "پایان نامه" حامد کلاهداری در این گروه های سینمایی به روی پرده رفتند.

-جامعه اصناف سینمایی همچنان پیگیر تاسیس صندوق بیمه بیکاری است. خانه سینمای ایران با گذشت بیش از 2330 روز از پایان ضرب الاجل برنامه چهارم توسعه اقتصادی هفتمین مکاتبه‌ خود را برای پیگیری طرح تاسیس صندوق بیمه بیکاری مورخ 21 فروردین ماه برای جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ارسال کرد.

در ادامه خانه سینما خاطرنشان کرده است: یادآوری می‌کند طرح تاسیس صندوق بیمه بیکاری در تاریخ 14 دی ماه 87 به ریاست محترم جمهور ارائه و طی پیگیری‌های متعدد از آن زمان تاکنون علیرغم تکلیف قانونی اقدام عملی در این خصوص از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، صورت نگرفته است.





در ادامه این متن آمده است: ضمناً در پیشنهادات جامعه اصناف سینمایی به منظور تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی که در آذرماه 1387 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد، مجددا بر تاسیس صندوق بیمه بیکاری سینماگران تاکید شده بود. سوگمندانه این مهم در لایحه دولت حذف و نمایندگان محترم مجلس نیز از انجام وظیفه نظارتی خود برای اجرای ماده 116 قانون برنامه چهارم که احیاء کننده اصل 29 میثاق ملی است غفلت ورزیده‌اند.



خاطر نشان می‌سازد بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت همچنان موظف به تامین منابع اولیه صندوق‌های بیمه بیکاری است.

- انتخابات شورای داوری خانه سینما یکشنبه اول خردادماه در تالار سیف‌الله داد برگزار و کمال تبریزی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد. با توجه به پایان دوره فعالیت شورای عالی داوری، انتخابات این شورا روز یکشنبه اول خردادماه با حضور 26 صنف برگزار شد. در این انتخابات، کمال تبریزی، محمد سریر و عزیز ساعتی به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای عالی داوری انتخاب شدند.

همچنین محمد خادم، حمید دهقان‌پور، محمود سماک‌باشی و پدرام اکبری به عنوان اعضای اصلی شورای داوری و کامران ملکی و بیژن محتشم به عنوان اعضای علی‌البدل به مدت دو سال برگزیده شدند. قاسم قلی‌پور به عنوان نماینده هیئت مدیره خانه سینما در هیئت داوری تعیین شد.

اهالی سینما همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر سوم خرداد ماه با حضور در حرم امام خمینی (ره) و مزار شهدا با آرمان های انقلاب تجدید میثاق کردند. در این مراسم هنرمندانی چون ممد نهدی عسگرپور، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، مجتبی راعی، حمید خضوعی ابیانه، بهزاد خداویسی، منوچهر محمدی، بیزن میرباقری و... حضور داشتند.